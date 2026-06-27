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Трамп помістив себе на паспорт США і підписав: «Будь хорошим»

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Трамп помістив себе на паспорт США і підписав: «Будь хорошим»
Розміщення портрета чинного президента на державному документі не має прецедентів в американській історії
фото: Getty Images

Трамп особисто презентував ювілейний дизайн паспорта США: золоте тиснення, текст Декларації незалежності і власний підпис

Президент США Дональд Трамп опублікував у Truth Social дизайн нового американського паспорта з власним портретом і підписом – приурочений до 250-річчя незалежності країни. «Новий паспорт США, який каже: "Ласкаво просимо, але будь хорошим!"», – написав Трамп. Про це повідомляє «Главком».

Що зображено на новому паспорті

На розвороті паспорта – повнофігурний портрет Трампа на тлі тексту Декларації незалежності та американського прапора. Праворуч – сцена підписання Декларації незалежності у 1776 році. Внизу – золотий підпис президента та напис «United States of America», а також цифра 250 на честь ювілею. Документ матиме обмежений тираж і видаватиметься без доплати при оформленні нового паспорта – поки не скінчиться серія.

Держдепартамент США підтвердив, що новий дизайн приурочений до ювілейної дати. «З нагоди 250-річчя Америки ми випустимо обмежену серію спеціально оформлених паспортів», – заявив речник Держдепу Томмі Пігготт. Паспорти з'являться у липні 2026 року.

Трамп помістив себе на паспорт США і підписав: «Будь хорошим» фото 1
скрін: Truth Social/@realDonaldTrump

Прецедент і критика

Розміщення портрета чинного президента на державному документі не має прецедентів в американській історії – традиційно на паспортах зображують державну символіку, архітектурні пам'ятки та природні краєвиди. Критики вже назвали рішення кроком до культу особи, прихильники – патріотичним жестом до ювілею.

Це не перший випадок, коли Трамп розміщує власне зображення на офіційних документах. Раніше він презентував «золоту карту» резидента США вартістю $5 млн – також із власним портретом і підписом «The Trump card». А Міністерство фінансів підтвердило плани розмістити підпис Трампа на доларових банкнотах.

Нагадаємо, у квітні 2026 року «Главком» повідомляв про перші анонси нового паспорта – тоді стало відомо, що портрет Трампа розміститься на тлі тексту Декларації незалежності, а підпис буде золотим. Тепер президент особисто показав готовий дизайн.

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Теги: США Дональд Трамп паспорт президент Держдепартамент США Вашингтон сцена

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