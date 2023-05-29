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Корейська авіакомпанія припинила продаж квитків біля аварійних дверей: яка причина

Діана Гасюк
glavcom.ua
Корейська авіакомпанія припинила продаж квитків біля аварійних дверей: яка причина
авіаперевізник Asiana Airlines Inc.
фото з відкритих джерел

Раніше у Південній Кореї пасажир авіакомпанії Asiana Airlines просто під час польоту відчинив аварійні двері літака

Asiana Airlines Inc., другий за величиною авіаперевізник Південної Кореї, заявив, що припинив продаж квитків на деякі місця біля аварійних дверей у літаках A321-200 після недавнього інциденту, коли пасажир відчинив двері тієї ж моделі літака перед посадкою. Про це повідомляє Yonhap.

У компанії заявили, що починаючи з неділі, 28 травня, Asiana Airlines припинила продаж квитків на місце 26A в 11 літаках типу A321-200, які можуть перевозити 174 пасажири, а також квитки на місце 31A в трьох літаках A321-200, які можуть вмістити 195 пасажирів.

Крім цього, місця біля аварійних дверей на літаках A321-200 будуть виключені з бронювання, навіть якщо всі місця в літаках повністю заброньовані.

Тим часом усі місця біля аварійних дверей в інших пасажирських літаках, які експлуатує Asiana, доступні для бронювання.

У Міністерстві транспорту Південної Кореї заявили, що прийняття такого заходу залежить від власних рішень авіакомпаній і не ґрунтується на правилах авіаційного регулятора.

Зазначається, що суд також дозволив арештувати чоловіка, який відкрив аварійні двері безпосередньо перед посадкою літака Asiana Airlines, що призвело до травмування людей.

Нагадаємо, пасажир літака Airbus 321 південнокорейської компанії Asiana Airlines відчинив двері під час польоту, внаслідок чого постраждало 12 осіб.

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Теги: літак пострадали Південна Корея

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