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П’є, курить та набирає вагу: розвідка розповіла про здоров’я Кім Чен Ина

Ростислав Вонс
glavcom.ua
П’є, курить та набирає вагу: розвідка розповіла про здоров’я Кім Чен Ина
Шпигунська агенція Південної Кореї заявила, що лідер КНДР страждає на безсоння
фото з відкритих джерел

Диктатор, очевидно, має серйозні проблеми зі здоров'ям

Лідер КНДР Кім Чен Ин нечасто з'являється на публіці, але кожного разу разюче відрізняється від інших жителів Північної Кореї. Розвідувальне агентство Південної Кореї заявило, що Кім занадто багато курить і продовжує набирати вагу, попри чутки про те, що він нібито сів на дієту. Про це пише Daily Mail.

За даними розвідки, Кім Чен Ин страждає на безсоння, важить понад 140 кг і стає залежним від сигарет і алкоголю.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS) представила звіт, у якому стверджується, що останнім часом відстежується великий імпорт іноземних сигарет і дорогих закусок у КНДР, попри продовольчу кризу в країні. Особливо часто в КНДР імпортують Marlboro й Dunhill.

Шпигунська агенція Південної Кореї заявила, що стежить за здоров'ям Кіма та вважає, що він страждає на безсоння.

«Ґрунтуючись на тому факті, що влада Північної Кореї активно збирала останню медичну інформацію, зокрема і про такі ліки як золпідем, який використовується для лікування порушень сну, NIS вважає, що в Кіма безсоння. Кім Чен Ин видавався дуже втомленим, із помітними темними колами під очима під час свого публічного виступу 16 травня», – сказав Ю Сан Бом із керівної Партії народної влади журналістам країни після закритого брифінгу.

Політик сказав, що спецслужба вивчила останні фотографії Кіма й оцінила його вагу приблизно в 140 кг.
Південнокорейські аналітики стежили за подряпинами та синцями, що з'явилися на руці та передпліччі Кіма. Ю сказав, що це сліди спричиненої стресом алергії та дерматиту.

Нагадаємо, Північна Корея провела невдалий запуск супутника-шпигуна – ракета-носій та корисне навантаження впали в море. 

До слова, глава Північної Кореї Кім Чен Ин з нагоди 9 травня надіслав президенту Росії Владіміру Путіну телеграму, у якій підтримав воєнного злочинця у його загарбницькій війні на території України.

 

Теги: Кім Чен Ин Північна Корея здоров'я

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