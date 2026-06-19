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Пєсков спробував виправдати роботу ППО у Москві

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Пєсков спробував виправдати роботу ППО у Москві
Наслідки атаки на Московський НПЗ 18 червня
скриншот з відео покращений за допомогою ШІ

Пєсков заявив, що Путін регулярно отримує всі оперативні зведення щодо атак безпілотників на Москву

Речник Кремля Дмитро Пєсков після масштабної атаки безпілотників на Москву заявив, що російська система протиповітряної оборони демонструє «високі показники роботи». Про це він сказав, коментуючи наліт БпЛА на російську столицю, пише «Главком».

«Незважаючи ні на що», російська ППО демонструє високі показники роботи, заявив Пєсков. Водночас представник Кремля порадив звернути увагу на нібито «вражаючі кадри» наслідків ударів російської армії по об'єктах в Україні.

Також Пєсков заявив, що агресор Володимир Путін регулярно отримує всі оперативні зведення щодо атак безпілотників на Москву.

Крім того, речник Кремля повторив, що Росія нібито готова до переговорів з Україною, однак водночас запевнив, що удари по українських об'єктах продовжаться. «Росія продовжить нанесення ударів по об'єктах в Україні», – заявив Пєсков.

До слова, після масштабної атаки українських безпілотників і пожеж на Московському НПЗ у Капотні російські соцмережі заполонили панічні та саркастичні коментарі. Жителі столиці РФ скаржаться на нові удари, ставлять під сумнів заяви влади про «знищення всіх українських дронів» і згадують обіцянки про «Київ за три дні».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку на Москву. Він підтвердив вже друге за тиждень ураження Московського НПЗ

Зеленський також зазначив, що цими днями українські партнери відзначали «влучність і дієвість наших мідлстрайків та далекобійних санкцій». «Час цю війну завершувати, і Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії», – підсумував глава держави.

Варто зазначити, що вранці 18 червня безпілотники знову атакували Московський нафтопереробний завод у районі Капотня. Окрім НПЗ, у мережі з'являються повідомлення про займання на інших промислових об'єктах і підприємствах у Московській області.

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У мережі з'явилися яскраві кадри вибуху на Московському нафтопереробному заводі в районі Капотня. На відео зафіксовано момент детонаціїодного з резервуарів із паливом.

Також соціальних мережах набирає популярності відео, зняте очевидцем подій у Москві. Чоловік, зафіксувавши заграву від пожеж та гучні вибухи, не підбирав слів через шоковий стан.

«Вся Москва горит нах*ен. Я сваливаю, бл*дь!» – емоційно прокоментував він ситуацію на камеру, збираючись екстрено евакуюватися. 

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Теги: росія путін Москва Дмитро Пєсков системи ППО

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