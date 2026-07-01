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Україна знайшла новий спосіб отримати ракети до Patriot

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Україна знайшла новий спосіб отримати ракети до Patriot
Україна вперше купить ракети PAC-3 до Patriot
фото: gagadget.com

Міністр оборони Михайло Федоров повідомив про підготовку прямих контрактів на ракети PAC-3 та роботу над власною антибалістичною ракетою

Україна працює над новим механізмом посилення протиповітряної оборони, який передбачає прямі закупівлі антибалістичних ракет PAC-3 для комплексів Patriot. Крім того, триває розробка власної ракети аналогічного класу. Про це повідомляє «Главком».

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що Україна вперше працює над укладанням прямих контрактів на закупівлю ракет PAC-3. «Зараз ми працюємо над тим, щоб законтрактувати напряму закупівлю PAC-3, чого до цього ніколи не було. І я впевнений: нам вдасться це зробити в найближчий час», – сказав він.

За словами міністра, американські партнери продовжують постачати Україні ракети для систем Patriot, однак їх недостатньо для повного покриття потреб протиповітряної оборони.

Федоров наголосив, що Україна вже має чіткий план щодо збільшення запасів таких ракет. «Ми маємо конкретний план, як залучати додаткові ракети і боротися за кожну ракету», – зазначив він, додавши, що також опрацьовуються «деякі неочевидні рішення».

За словами міністра, за підтримки Німеччини вже укладено великий контракт на постачання сотень ракет PAC-2 GEM-T (Guidance Enhanced Missile-Tactical), а також антибалістичних PAC-3. Їхнє постачання має розпочатися вже наступного року. Крім того, Україна веде переговори з окремими державами щодо тимчасового отримання ракет.

«Ми хочемо зараз вже взяти у деяких країн, так сказати, в борг ці ракети, для того, щоб потім повернути», – повідомив Федоров.

Він також розповів, що раніше європейські партнери вже передали Україні кілька десятків ракет, які допомогли відбити масовані російські атаки у лютому та березні.

Міністр зазначив, що зараз робота ведеться одночасно за двома напрямками. Перший передбачає максимальний пошук і закупівлю ракет PAC-2 та PAC-3 на складах іноземних держав. Другий – створення української антибалістичної ракети.

Федоров наголосив, що подробиці цього проєкту не розголошуються з міркувань безпеки. За його словами, до роботи над програмою безпосередньо залучений президент України.

Нагадаємо, що українська компанія Fire Point розраховує отримати перші ракети-перехоплювачі для системи протиракетної оборони вже до кінця 2026 року. Цьому сприяє пришвидшення роботи над проєктом Freya та підтримка європейських партнерів

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Теги: Михайло Федоров системи ППО Patriot

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