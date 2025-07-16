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Мер латвійського міста отримав поранення під час російського обстрілу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Мер латвійського міста отримав поранення під час російського обстрілу
Стан здоров'я Гелманіса стабільний
фото: F64

Політик потрапив під обстріл, коли віз автівки українським захисникам

Голова муніципальної ради Огре Егілс Гелманіс отримав поранення в Україні внаслідок російського обстрілу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LSM.lv.

Представник муніципалітету Патрікс Гріва зазначив, що Гелманіс зараз перебуває у відрядженні, де разом з однодумцями доставляє необхідні транспортні засоби та іншу допомогу українським Збройним силам України. «Такі поїздки регулярно входять до порядку денного мера, навіть з 2022 року, з самого початку війни, кожні кілька місяців було пожертвувано та привезено значну кількість автомобілів, цього разу близько 20 машин», – каже він.

Як пише ЗМІ, згідно з інформацією, отриманою з українських джерел, стан здоров'я Гелманіса стабільний. Подробиці про обстріл та місце події невідомі, оскільки маршрут, яким рухалася вантажівка з гуманітарною допомогою, тримається в таємниці.

11 липня заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко повідомив, що Егілс Гелманіс разом з командою латвійських волонтерів доставив в Україну гуманітарний конвой. У складі колони було 20 транспортних засобів, зокрема мікроавтобусів, позашляховиків і пікапів з обладнанням, спорядженням, медикаментами та продовольством для підрозділів ЗСУ на північно-східній ділянці фронту.

Олександр Міщенко (ліворуч) та Егілс Гелманіс
Олександр Міщенко (ліворуч) та Егілс Гелманіс
фото: Facebook/Олександр Міщенко

Мерія Огре допомагала Україні з початку російської агресії у 2014 році, зокрема містам-побратимам латвійського міста Чернігову, Слов’янську й Попасній.

Нагадаємо, під російським ударом у Вінниці опинилося підприємство польської компанії Barlinek Group. За словами глави МЗС Польщі, росіяни навмисно атакували підприємство, оскільки удар здійснювався з трьох напрямків.

До слова, Росія завдала масованого комбінованого удару по Києву в ніч на 10 липня, спричинивши значні руйнування у восьми районах столиці. Один із  ворожих дронів влучив у верхній поверх п'ятиповерхівки в Шевченківському районі. «Шахед» влучив у квартиру голови Національної спілки художників України Костянтина Чернявського.

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Теги: обстріл Латвія

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