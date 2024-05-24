У Києві кільцева електричка змінює час руху: графік

Починається будівництво тунелю для з'їзду з нового Подільсько-Воскресенського моста

Від 24 травня по 12 серпня розклад Київської кільцевої електрички буде змінено. Причина – будівництво тунелю для нового Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Про це повідомляє пресслужба Kyiv City Express.

«Тимчасово змінюємо графік руху Київської кільцевої електрички, щоб дати Києву можливість покращити міську мобільність. Річ у тім, що починається будівництво тунелю для з'їзду з нового Подільсько-Воскресенського моста, тож у період з 24 травня по 12 серпня графік руху Kyiv City Express в межах київського кільця буде змінений», – йдеться в повідомленні.

Як курсуватиме електричка

У робочі дні:

щогодини поїзди курсуватимуть повним кільцевим маршрутом;

«пікові» що півгодинні рейси зранку та ввечері будуть здійснюватися тільки на дільниці Святошин-Вокзальна-Дарниця в обидві сторони.

У вихідні дні:

Рух поїздів буде обмежено на дільниці Почайна-Микільська Слобідка. Ці станції стануть кінцевими, відповідно доїхати, наприклад, з Сирця до Русанівки можна буде тільки південною частиною «кільця» через Святошин, Вокзальну і Видубичі.

«Просимо вибачення за логістичні незручності та сподіваємось на ваше розуміння: завершення будівництва мосту розвантажить дороги та покращить логістику для всіх киян», – зазначається в повідомленні.

Раніше «Главком» публікував розклад руху поїздів метрополітену.