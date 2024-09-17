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Литва планує штрафувати за зберігання нацистської та радянської символіки

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Литва планує штрафувати за зберігання нацистської та радянської символіки
фото з відкритих джерел

Міністерство культури Литви пропонує запровадити у країні штрафи за зберігання нацистської та радянської символіки з метою її розповсюдження

Литва запропонувала розширити заборону на нацистську та радянську символіку, включивши до неї не лише публічне демонстрування та розповсюдження, а й зберігання з метою подальшого поширення. Це є реакцією на законопроєкт, зареєстрований у квітні, який пропонує заборонити також ввезення та транзит такої символіки через територію країни. Про це повідомляє литовський мовник LRT.

Відомство таким чином відреагувало на законопроєкт, зареєстрований у квітні головою Комітету Сейму з культури Вітаутасом Юозапайтісом та міністром оборони країни Лаурінасом Кащюнасом.

У документі пропонується не лише заборонити розповсюдження та демонстрацію на території Литви нацистської і радянської символіки, а й її ввезення чи транзит через країну.

Міністерство підтримує запропоновані зміни та пропонує надати митникам повноваження порушувати справи про адміністративні правопорушення у випадках, пов'язаних з перевезенням забороненої символіки.

Проєкт ухвали ще має бути схвалений урядом та парламентом. Наразі в Литві вже діє заборона на публічне демонстрування та розповсюдження нацистської та радянської символіки, за порушення якої передбачені штрафи від 300 до 1200 євро.

Нагадаємо, глава МЗС Литви з українсько-білоруського кордону звернувся до Лукашенка.

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Теги: законопроєкт Литва Радянська влада

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