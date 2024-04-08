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Вшановував ката Маріуполя. Прихильник війни з РФ Алірзаєв здобув ліцензію на Олімпіаду

Христина Жиренко
glavcom.ua
Вшановував ката Маріуполя. Прихильник війни з РФ Алірзаєв здобув ліцензію на Олімпіаду
Наразі невідомо, чи дозволить Міжнародний олімпійський комітет Алірзавєу (на фото тримає кубок) змагатися у Парижі

Алірзаєв брав участь у турнірі з греко-римської боротьби пам’яті ліквідованого в Україні воєнного злочинця генерала Романа Кутузова

Російський борець Мілад Алірзаєв здобув ліцензію на Олімпійські Ігри в Парижі. Варто зазначити, що наразі невідомо, чи дозволить йому Міжнародний олімпійський комітет виступити у столиці Франції.

У 2022 році Алірзаєв брав участь у турнірі з греко-римської боротьби пам’яті ліквідованого в Україні воєнного злочинця генерала Романа Кутузова.

Під час змагань демонструвався відеоролик, присвячений Кутузову, та розповідалося про його «бойові подвиги». Вручення нагород відбувалося на тлі великого портрета ліквідованого окупанта. Також він був зображений і на медалях, які вручалися призерам.

Також Алірзаєв в Instagram вподобав кілька постів на підтримку війни.

Зазначимо, що пропагандисти возвеличували генерала, який брав участь у захопленні Маріуполя. Відомо, що командир 29-ї армії РФ Роман Кутузов також командував так званим армійським корпусом «ДНР». У червні 2022 року Кутузова було ліквідовано у Луганській області. Це не вперше, коли російські пропагандисти намагаються возвести в герої окупанта, який вбивав українців та захоплював українські міста: російська окупаційна влада встановила у Маріуполі Донецької області пам’ятник окупанту Кутузову та перейменували маріупольску школу на його честь.

Варто зазначити, що в змаганнях взяли участь та долучилися до підтримки війни і кілька відомих російських борців. Зокрема, віцечемпіон світу Сергій Кутузов та чемпіон Європи Жамболат Локьяєв.

Нагадаємо, що в червні 2022 року ЗСУ підтвердили ліквідацію російського генерала Романа Кутузова. Кутузов  начебто вирішив особисто очолити наступ російської армії і був знищений вогнем артилерії ЗС України. За офіційною версією російської сторони, Кутузов нібито загинув внаслідок артобстрілу в районі селища Миколаївка Попаснянського району на Луганщині. Проте 30 травня в окупованому Луганську у кафе «Кавказ» по вул. Леніна стався вибух. Унаслідок вибуху виникла пожежа, яка зруйнувала приміщення закладу. За інформацією місцевих джерел, під час вибуху в приміщенні перебували високопосадовці РФ – радше за все, Кутузов отримав поранення у кафе «Кавказ» на момент вибуху і помер вже у лікарні на території РФ».

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Теги: греко-римська боротьба Маріуполь війна росія Олімпіада олімпійські ігри

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