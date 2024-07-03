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Масштабна лісова пожежа у Каліфорнії: евакуйовано 13 тис. людей

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Масштабна лісова пожежа у Каліфорнії: евакуйовано 13 тис. людей
Пожежа у Каліфорнії поширилася на понад 1200 га
фото: AFP

На півночі Каліфорнії оголошено надзвичайну ситуацію, оскільки вогонь поширюється на більш населені райони та загрожує критично важливим структурам

Близько 13 тис. людей отримали наказ про евакуацію на півночі Каліфорнії, через масштабну лісову пожежу. Про це повідомляє The Guardian.

Пожежа почалася у вівторок поблизу міста Оровіль і наразі поширилася на понад 1200 га. Відповідно до фотографій, опублікованих у соціальних мережах, вогонь пошкодив транспортні засоби та будівлі. Але повна сума збитків невідома.

Влада міста оголосили надзвичайну ситуацію, оскільки вогонь поширюється на більш населені райони та загрожує критично важливим структурам, включаючи лінії електропередач і основне водопостачання.

Понад 500 пожежників, а також щонайменше 50 пожежних машин і шість гелікоптерів залучено до гасіння. Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, у ніч на 9 червня під Броварами, що на Київщині, сталася пожежа на складі. Вогонь охопив 4 тис. кв. м. 

До слова, раніше на вулиці Миколи Закревського у Деснянському районі Києва загорілося складське приміщення. За інформацією Департаменту муніципальної безпеки, орієнтовна площа пожежі – 2000 м кв.

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Теги: США пожежа пожежна небезпека евакуація

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