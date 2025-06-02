Маск відреагував на успішну операцію СБУ зі знищення стратегічних літаків РФ

Маск відреагував на допис іншого користувача, який назвав українську атаку історичним проривом

Успішна спецоперація СБУ, під час якої були знищені десятки літаків стратегічної авіації Росії, привернула увагу американського мільярдера Ілона Маска. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його коментар.

Маск відреагував на допис іншого користувача, який назвав українську атаку історичним проривом. У повідомленні йшлося про масштабну атаку безпілотників, яка вразила понад 40 літаків на відстані більше ніж 1000 кілометрів у глибині російської території.

Сам Ілон Маск не дав прямої оцінки діям української сторони, проте наголосив на важливості технологій у сучасній війні.

«Дрони – це майбутнє війни. Пілотовані літальні апарати – ні», – написав Маск у коментарі.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський розкрив раніше невідомі деталі масштабної операції Служби безпеки України під кодовою назвою «Павутина», яка була спрямована на ураження стратегічної авіації Росії. У своєму зверненні Глава держави подякував СБУ та особисто генералу Василю Малюку, назвавши операцію «абсолютно унікальною». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

За словами Президента, підготовка до «Павутини» тривала понад півтора року, а планування та організація всіх деталей були «ідеально підготовлені».

Як відомо, Служба безпеки України оприлюднила нові дані щодо масштабів своєї успішної спецоперації «Павутина», яка призвела до значного ураження стратегічної авіації Російської Федерації. За інформацією СБУ, орієнтовна вартість уражених літаків становить близько $7 млрд.

Унаслідок операції «Павутина» було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії.

СБУ обіцяє розкрити деталі цієї масштабної спецоперації трохи згодом. Проте вже зараз Служба безпеки України адресує росіянам слова відомої української поетеси Ліни Костенко: «А ви думали, що Україна так просто? Україна - це супер. Україна - це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни».