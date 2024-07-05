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З 17-го липня військовий квиток на кордоні перевірятимуть у всіх чоловіків: подробиці

Наталія Порощук
glavcom.ua
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З 17-го липня військовий квиток на кордоні перевірятимуть у всіх чоловіків: подробиці
У разі відсутності військово-облікового документа прикордонники відмовлятимуть у перетині державного кордону на виїзд з України
фото з відкритих джерел

Чоловіки, які мають відстрочку від призову, мають право на перетин кордону за наявності інформації в військово-облікових документах про отримання такої відстрочки

З 17 липня чоловіки віком від 18 до 60 повинні мати у наявності військово-обліковий документ при перетині кордону. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Речник ДПСУ зазначив, що 16 липня закінчується встановлений Законом України № 3633-IX двомісячний термін, протягом якого громадяни України мали стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані.

«Враховуючи це, починаючи з 00.00 17 липня прикордонники при перетинанні державного кордону України на виїзд перевірятимуть в усіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікові документи. У разі відсутності військово-облікового документа прикордонники відмовлятимуть у перетині державного кордону на виїзд з України», – наголосив Демченко.

Речник додав, що чоловіки, які мають відстрочку від призову чи виключені з військового обліку за станом здоров’я, мають право на перетин кордону за наявності інформації в військово-облікових документах про отримання такої відстрочки.

«При цьому зазначимо, що категорії осіб, яким відповідно до Правил перетину кордону громадянами України дозволено виїзд з України, на даний час не змінилися. Окремо нагадаємо, що громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які мають відстрочку від призову чи виключені з військового обліку за станом здоров’я, мають право на перетин кордону за наявності інформації в військово-облікових документах про отримання такої відстрочки (виключення з військового обліку) або довідки за формою, визначеною у додатку 6 до вищезазначеного Порядку. З метою уникнення будь-яких непорозумінь при перетині кордону просимо громадян врахувати цю інформацію», – сказав представник ДПСУ.

Нагадаємо, що раніше QR-код у мобільному додатку «Резерв+» став чинним військово-обліковим документом для пред’явлення на кордоні під час виїзду з України.

До слова, Військовозобов’язані, призовники та резервісти мають постійно носити з собою приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, залежно від відношення до військової служби. Про це інформує Кременчуцький районний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

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Теги: прикордонники Держприкордонслужба кордон військовозобов'язаний Україна війна Андрій Демченко

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