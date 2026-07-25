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Вогонь створює власні вітри: Франція бореться з масштабною пожежею

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Вогонь створює власні вітри: Франція бореться з масштабною пожежею
Евакуація через мастшабні лісові пожежі
фото: LE MONDE

Із двох регіонів уже евакуювали понад 141 тисяч людей, а до боротьби з вогнем залучають військових і додаткові сили поліції

Прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню заявив, що лісові пожежі, які охопили країну цього літа, досягли безпрецедентного масштабу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис французького прем'єра в соцмережі X.

За словами Лекорню, із регіонів Жиронда та Ланди поблизу Бордо, де цього тижня спалахнули масштабні лісові пожежі, уже евакуювали понад 141 тисяч людей. Він зазначив, що в Жиронді рятувальники зіткнулися з так званою конвективною пожежею. Такі пожежі формують власні повітряні потоки, через що вогонь поширюється швидше та може раптово змінювати напрямок.

«Фахівці з цивільного захисту ще ніколи не стикалися з подібним явищем», – додав Лекорню. Уряд Франції вирішив мобілізувати додаткові сили для боротьби зі стихією.

Наразі в районі пожеж працюють понад 500 військовослужбовців, а вже найближчим часом до них приєднаються ще близько 15 взводів. Крім того, до ліквідації наслідків пожеж залучать медичну службу збройних сил, яка надаватиме допомогу населенню, а також вісім нових мобільних підрозділів поліції та жандармерії для забезпечення евакуації.

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що країна звернулася до Європейського Союзу з проханням активувати Механізм цивільного захисту через масштабні лісові пожежі. Очікується, що до боротьби зі стихією долучаться пожежна авіація та рятувальники з інших європейських країн.

Нагадаємо, Іспанія також потерпає від масштабних лісових пожеж. Через стрімке поширення вогню та складні погодні умови уряд країни оголосив надзвичайний стан, а з небезпечних районів евакуювали понад 10 тисяч мешканців.

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Теги: пожежа Франція

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