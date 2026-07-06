Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Масована атака на Київ, Крим без світла, НПЗ в Росії знову горять: головне за ніч 6 липня

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Масована атака на Київ, Крим без світла, НПЗ в Росії знову горять: головне за ніч 6 липня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 6 липня 2026 року

Ніч на 6 липня стала черговою трагічною для Києва: Росія завдала масованого балістичного удару по столиці – на цей момент семеро загиблих, 24 поранених. Водночас безпілотники вкотре атакували окупований Крим і один з найбільших НПЗ Росії. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 6 липня.

Масована атака на Київ: семеро загиблих, 24 поранених

У ніч на 6 липня Росія завдала масованого удару по Києву. Повітряні сили попередили про пуски балістики і появу додаткових швидкісних цілей. Серія вибухів пролунала в кількох районах – Подільському, Голосіївському, Дарницькому. Пошкоджено будівлю корпорації «Рошен», ЖК «Варшавський» і «Славутич», численні житлові будинки. У Подільському районі часткового руйнування зазнала багатоповерхівка, рятувальники деблокували людей із заблокованих поверхів.

На цю мить відомо про семеро людей, які загинули, ще 24 отримали поранення. Постраждав і Бучанський район Київської області: там загинула одна людина, десятеро дістали травми.

Масована атака на Київ, Крим без світла, НПЗ в Росії знову горять: головне за ніч 6 липня фото 1

Дрони вкотре вдарили по одному з найбільших НПЗ Росії

Безпілотники атакували великий НПЗ на території Росії – на підприємстві спалахнула пожежа. Деталі уточнюються.

Масована атака на Київ, Крим без світла, НПЗ в Росії знову горять: головне за ніч 6 липня фото 2

Окупований Крим знову без світла

Вночі безпілотники атакували ТЕС і аеродром в окупованому Криму – кілька районів залишилися без електропостачання.

Масована атака на Київ, Крим без світла, НПЗ в Росії знову горять: головне за ніч 6 липня фото 3

Інші важливі новини:

Читайте також:

Теги: пожежа Крим росія Київ Рошен рятувальники поранення аеродром ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рух через автомобільний пункт пропуску «Джанкой» повністю перекрито
Знову Чонгар та Джанкой: колаборант Сальдо заявив про перекриття руху та нові пошкодження мосту
15 червня, 10:12
Трабера планують допитувати в Москві
ФСБ прийшла до нафтового магната Іллі Трабера, якого називають наближеним до Путіна
17 червня, 12:51
Поліція вилучила під час спецоперації 600 доз кокаїну орієнтовною вартістю близько 2,5 млн грн
600 доз кокаїну та 13 затриманих: у Києві ліквідовано масштабну наркомережу (фото)
18 червня, 15:50
Москва серед лідерів. У РФ зростуть тарифи на комуналку
Москва серед лідерів. У РФ зростуть тарифи на комуналку
18 червня, 20:39
Ядикін був вихованцем омського «Авангарду» та дворазовим чемпіоном Росії серед юніорів
Хокеїст з РФ загинув від випадкового пострілу на очах діда, який потім застрелився в гаражі
11 червня, 19:28
Націоналісти з РФ закликають Путіна вдарити по урядовому кварталу Києва і застосувати тактичну ядерну зброю
Путінські яструби вимагають відмовитися від переговорів і знищити Київ
27 червня, 07:30
Зеленський та Хмара обговорили виклики у внутрішній безпеці України
Зеленський розповів про 40-денну операцію впливу на Росію
25 червня, 20:31
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 липня, 11:22
Путін знову погрожує Україні
Путін озвучив план помсти за точні удари ЗСУ по інфраструктурі РФ
4 липня, 00:12

Події в Україні

Масована атака на Київ: у столиці загинули семеро осіб
Масована атака на Київ: у столиці загинули семеро осіб
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 липня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 липня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 6 липня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 6 липня 2026
Масована атака на Київ, Крим без світла, НПЗ в Росії знову горять: головне за ніч 6 липня
Масована атака на Київ, Крим без світла, НПЗ в Росії знову горять: головне за ніч 6 липня
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Атака на Київ: пожежі погіршили якість повітря в столиці
Атака на Київ: пожежі погіршили якість повітря в столиці

Новини

Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
Вчора, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua