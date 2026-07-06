Масована атака на Київ, Крим без світла, НПЗ в Росії знову горять: головне за ніч 6 липня
Дайджест новин, які сталися у ніч на 6 липня 2026 року
Ніч на 6 липня стала черговою трагічною для Києва: Росія завдала масованого балістичного удару по столиці – на цей момент семеро загиблих, 24 поранених. Водночас безпілотники вкотре атакували окупований Крим і один з найбільших НПЗ Росії. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 6 липня.
Масована атака на Київ: семеро загиблих, 24 поранених
У ніч на 6 липня Росія завдала масованого удару по Києву. Повітряні сили попередили про пуски балістики і появу додаткових швидкісних цілей. Серія вибухів пролунала в кількох районах – Подільському, Голосіївському, Дарницькому. Пошкоджено будівлю корпорації «Рошен», ЖК «Варшавський» і «Славутич», численні житлові будинки. У Подільському районі часткового руйнування зазнала багатоповерхівка, рятувальники деблокували людей із заблокованих поверхів.
На цю мить відомо про семеро людей, які загинули, ще 24 отримали поранення. Постраждав і Бучанський район Київської області: там загинула одна людина, десятеро дістали травми.
Дрони вкотре вдарили по одному з найбільших НПЗ Росії
Безпілотники атакували великий НПЗ на території Росії – на підприємстві спалахнула пожежа. Деталі уточнюються.
Окупований Крим знову без світла
Вночі безпілотники атакували ТЕС і аеродром в окупованому Криму – кілька районів залишилися без електропостачання.
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