Швейцарці на референдумі виступили проти зняття коронавірусних обмежень

Більш як 60% тих, хто взяли участь у голосуванні, за даними ЗМІ, виступили проти вимоги заборонити сертифікати про вакцинацію від Covid-19

За попередніми прогнозами, швейцарські виборці на референдумі в неділю підтримали урядові заходи щодо боротьби з коронавірусом, пише ВВС.

Більш як 60% тих, хто взяли участь у голосуванні, за даними ЗМІ, виступили проти зняття деяких обмежень, у тому числі вимоги сертифікату про вакцинацію проти коронавірусу.

Недільний референдум пройшов після того, як його організатори заявили, що сертифікат є непотрібним обмеженням свобод, дискримінаційним та фактично зобов'язує пройти вакцинацію.

У Швейцарії повністю вакциновано від коронавірусу трохи менше двох третин населення, це один із найнижчих показників вакцинації у Західній Європі. Наразі кількість випадків зараження збільшується на 40-50% щотижня.

З початку пандемії швейцарський уряд утримував баланс при введенні заходів щодо контролю за поширенням вірусу. Заборони у Швейцарії ніколи не були такими суворими, як у сусідніх країнах.

Людям дозволяли виходити на прогулянку, коли вони хотіли, а школи закривалися лише на кілька тижнів.

До слова, Швейцарія посилила правила в'їзду з Південної Африки та інших країн, в яких виявлено новий варіант коронавірусу.

Нагадаємо, через новий covid-штам 12 країн заборонили польоти до Південної Африки.

Як стало відомо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою «омікрон».

До слова, ВООЗ оцінила вплив мутацій нового штаму Covid-19 на вакцини.

Як повідомлялося, Всесвітня організація охорони здоров'я скликала екстрену нараду для обговорення нового варіанту коронавірусу, вперше виявленого в Південній Африці та Ботсвані. Передбачається, що новий штам поширюється швидше, ніж вважалося раніше.

Нагадаємо, британський вчений попередив про найнебезпечніший штам Covid-19.

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