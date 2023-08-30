Ракетна атака на Київ, деталі трагедії у Дніпрі. Головне за 30 серпня

Спочатку рашисти застосували ударні дрони, а потім запустили ракети по Києву

Росія здійснила масовану, комбіновану атаку на Київ із використанням безпілотників та ракет. У Дніпрі триває розслідування трагедії, у якій поліцейський застрелив чоловіка. Безпілотники атакували декілька областей Росії. «Главком» склав добірку новин 30 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

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Атака на Київ

У ніч на 30 серпня Росія здійснила масовану, комбіновану атаку на Київ із використанням безпілотників та ракет.

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У столиці зафіксовано падіння уламків в кількох районах. Є загиблі та поранені. Українські системи ППО збили щонайменше 20 ракет, які прямували на місто з різних напрямків. За словами офіційних осіб, кілька будівель були пошкоджені уламками і щонайменше шість житлових будинків постраждали від уламків ракети, в результаті чого кілька людей отримали поранення.

За уточненими даними, внаслідок падіння уламків в різних районах Києва загинуло дві людини, ще три отримали поранення різного ступеня важкості. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місцях падіння уламків. Зокрема, в Дарницькому районі та в чотирьох місцях у Шевченківському районі столиці.

Вибухи в Росії

У ніч на 30 серпня у районі псковського аеродрому пролунали вибухи в районі аеродрому «Хрести». Унаслідок атаки безпілотників пошкоджено чотири військові літаки Іл-76.

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Поблизу аеропорту дислокується 334-й військово-транспортний полк. Він є аеродромом спільного базування: як цивільних, і військових літаків. За попередніми даними, в атаці на псковський аеропорт брало участь понад 10 безпілотників. Атака в Пскові, ймовірно, була завдана по Черехінській військовій базі, місці дислокації 104-го гвардійського десантно-штурмового полку ЗС РФ.

Крім того, вибухи лунали в російському Брянську.

Розслідування стрілянини в Дніпрі

Увечері 29 серпня у Дніпрі посеред вулиці застрелили чоловіка. Пасажири проігнорували вимогу вийти з салону. Тоді поліція почала силою витягувати їх транспорту та застосувала газовий балончик. Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю та тричі вистрелив у спину пасажиру. Від отриманих травм чоловік помер. Правоохоронці розслідують подію.

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Державне бюро розслідувань повідомило, що водія «Ягуара», Джумбері Сілогава, якого 29 серпня у Дніпрі застрелив поліцейський, намагалися затримати через порушення правил дорожнього руху. Крім того, за інформацією ЗМІ, правоохоронці виявили алкоголь у крові чоловіка, який вчора загинув в результаті стрілянини з патрульними в Дніпрі. Як зазначається, в крові загиблого виявили алкоголь на рівні 2,48 проміле. У сечі – на рівні 2,78 проміле. Як додало джерело, це приблизно одна випита пляшка горілки.

Кремль заборонив розслідувати загибель Пригожина

Росія не допустить міжнародного розслідування катастрофи літака Embraer, у якій загинув засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин. Зазначається, що розслідування буде «внутрішньоросійським».

«Оскільки немає висновків розслідування, то я вам не можу це точно сформулювати, але очевидно, що існують різні версії, серед яких є версія, ви знаєте, про що йдеться, скажімо так, навмисне злодіяння і так далі. Тому давайте все-таки дочекаємося результатів нашого російського розслідування, яке веде слідчий комітет», – заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

Приватбанк почав продавати долари онлайн

Приватбанк відновив послугу продажу валюти онлайн через Приват24. Сервіс запрацював після рішення НБУ і дозволяє банкам продавати населенню безготівкову валюту в обсязі 50 тис. грн на місяць.

Продаж валюти онлайн здійснюється за поточним картковим курсом банку.

Станом на 30 серпня цей курс складає 37,45 грн за дол. та дещо нижчий за середній курс на готівковому ринку України (38 грн за дол.). Продати валюту банку можна за офіційним курсом НБУ – 36,57 грн за дол.

Щоб купити валюту у Приват24 треба зайти у меню «Перекази на картки» вибрати гривневу картку, з якої будуть списані кошти та картку в доларах США чи євро, на яку буде зарахована валюта.

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Якщо клієнт не має валютної картки, інтернет-картку в доларах або євро можна оформити безкоштовно в Приват24 за кілька хвилин.