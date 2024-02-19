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Вибухи у Нижньому Новгороді РФ: з'явилися перші кадри (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибухи у Нижньому Новгороді РФ: з'явилися перші кадри (відео)
фото скріншот відео

Звуки вибухів зафіксували камери спостереження установлені у різних місцях

У російському Нижньому Новгороді прогриміли вибухи. У мережі опубліковані відеозаписи, на яких зафіксовані звуки вибухів.

На записах видно, що вибухи пролунали з інтервалом приблизно сім хвилин. Звуки вибухів зафіксували камери спостереження установлені у різних місцях. «Нижній Новгород зустрічає невідомі БПЛА», – йдеться у повідомленні

Також повідомлялося, що сьогодні зранку, 19 лютого, територію Брянської області атакували БпЛА. Російська влада заявила про два нібито збитих українських безпілотники. Губернатор Брянської області заявив, що внаслідок збиття БпЛА, нібито, ніхто не постраждав. Водночас він зазначив, що на місці працюють «оперативні служби».

Раніше повідомлялося, що у місті Клинці Брянської області РФ спалахнула потужна пожежа на нафтобазі. Росіяни заявили про нібито атаку безпілотника. Російське міністерство оборони відзвітувало, що нібито у Брянській області вночі 19 січня був знищений безпілотник.

 

Теги: вибух росія

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