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Аналітики WP пояснили, чому Європа не поспішає озброювати Україну

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Аналітики WP пояснили, чому Європа не поспішає озброювати Україну
Трамп може розблокувати передачу Україні ракет до Patriot
фото: US Army

Європейські союзники побоюються залишитися без власних запасів ракет до Patriot і чекають гарантій від США

Європейські країни мають можливість швидко передати Україні ракети-перехоплювачі до зенітних ракетних комплексів Patriot, однак не поспішають цього робити через побоювання щодо власної безпеки. На думку аналітиків The Washington Post, змінити ситуацію міг би президент США Дональд Трамп. Про це повідомляє «Главком».

Дефіцит ракет і позиція союзників

У виданні зазначають, що Україна стикається з гострим дефіцитом ракет-перехоплювачів до комплексів Patriot, тоді як Росія продовжує нарощувати удари балістичними ракетами.

Автори матеріалу нагадують заяву президента України Володимира Зеленського, який зазначив, що ракети, які залишаються на складах союзників, лише заохочують Росію продовжувати атаки на українські міста.

На думку редакційної колегії, головною перешкодою для передачі Україні додаткових перехоплювачів є не нестача коштів, а побоювання європейських урядів залишитися без власних запасів.

У статті зазначається, що війна США з Іраном суттєво скоротила американські резерви ракет до Patriot. Водночас експерти прогнозують, що на їх повне відновлення можуть знадобитися роки, а пріоритет у постачанні нових ракет матимуть самі Сполучені Штати.

Можливі рішення

The Washington Post наголошує, що союзники не впевнені, чи зможе Вашингтон швидко поповнити їхні арсенали у разі передачі частини запасів Україні.

На думку авторів, Дональд Трамп міг би розвіяти ці побоювання, якщо публічно гарантує союзникам пріоритетне постачання нових ракет до Patriot після нарощування виробництва.

Крім того, у виданні вважають, що такі гарантії мають бути підкріплені конкретними контрактами, а адміністрація США могла б розширити ліцензування виробництва перехоплювачів у Європі. Зокрема, зазначається, що відповідні виробничі потужності вже створюються у Німеччині.

Редакційна колегія також наголошує, що підтримка України допоможе посилити тиск на Росію та збільшити шанси на завершення війни, тоді як бездіяльність лише переконає Кремль у можливості досягти нових поступок за допомогою силового тиску.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ і Вашингтон обговорюють передачу Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів до зенітних ракетних комплексів Patriot. За словами глави держави, реалізація такого проєкту є важливою не лише для України, а й для зміцнення протиповітряної оборони всієї Європи.

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Теги: НАТО Європейський Союз озброєння військова допомога США Дональд Трамп війна Україна

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