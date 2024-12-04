Кандидат на посаду канцлера Німеччини анонсував візит до України

Фрідріх Мерц закликав до створення контактної групи у складі Німеччини, Франції, Польщі та Великої Британії, яка має виробити спільну європейську стратегію «підтримки України з метою припинення війни»

Лідер німецької демократичної опозиції, кандидат у канцлери від консервативного блоку «Християнсько-демократичний союз» Фрідріх Мерц приїздить Україну найближчими днями. Про це він заявив у Берліні на заході, присвяченому безпековій політиці, передає ntv.

Очільник Християнсько-демократичного союзу знову закликав до створення контактної групи у складі Німеччини, Франції, Польщі та Великої Британії, яка має виробити спільну європейську стратегію «підтримки України з метою припинення війни». Він наполягає, що зробити це треба якнайскоріше, «адже ніхто з нас не знає, що насправді станеться після 20 січня 2025 року (інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа, – ред.)».

Мерц закликав європейські держави надавати більшу дипломатичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку Україні, щоб вона могла захиститися та відновити свою територіальну цілісність.

Водночас політик вважає, що Німеччина не повинна сама стати учасником війни. «Це питання не обговорюється. Ми цього не хочемо і не будемо», – нааголосив він.

До відома, Мерц уже відвідував Україну у травні 2022 року.

Нагадаємо, 2 грудня цього року канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше за два з половиною роки прибув до Києва, де оголосив про подальші поставки зброї Україні.

Як повідомлялося, Соціал-демократична партія офіційно оголосила Олафа Шольца кандидатом на посаду канцлера ФРН на майбутніх позачергових виборах, які відбудуться 23 лютого 2025 року.

Водночас німецька партія «Зелених» обрала на своєму з’їзді віцеканцлера Роберта Габека кандидатом на посаду канцлера.

Як відомо, в уряді Німеччини відбуваються значні політичні ротації. Обов'язки Крістіана Лінднера, звільненого з посади голови Мінфіну ФРН за рішенням німецького канцлера Олафа Шольца, візьме віцеканцлер, міністр у справах економіки Роберт Хабек. Зазначається, що уряд країни залишать чотири міністри від ВДП, їх місця до подальших розпоряджень Шольца займуть представники «Зелених».