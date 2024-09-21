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Науковці представили революційного робота, що досліджуватиме Марс

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Науковці представили революційного робота, що досліджуватиме Марс
Робот досліджуватиме поверхню Марса
фото з відкритих джерел

Під час тестувань, що відбулися у спеціально підготовленому кар'єрі, робот виконував різноманітні завдання, імітуючи умови Червоної планети

Європейські науковці спільно з компанією Airbus успішно провели тестування марсохода Fetch Rover, який стане ключовим елементом майбутньої місії NASA та Європейського космічного агентства з дослідження Марса. Під час тестів у спеціально підготовленому кар'єрі робот імітував завдання на поверхні Червоної планети.

Fetch Rover призначений для збору марсіанських зразків ґрунту, залишених марсоходом Perseverance, та їх подальшої передачі для доставки на Землю. Робот має високий рівень автономії та може долати складні умови рельєфу Марса, такі як кам’янисті поверхні та круті схили. Під час випробувань він продемонстрував здатність орієнтуватися в незнайомому середовищі й виконувати точні маневри.

Ровер має високий рівень автономії та здатен долати складний рельєф Марса, включаючи кам’янисті поверхні та круті схили. У рамках тестування робот успішно продемонстрував свою здатність орієнтуватися в незнайомому середовищі та виконувати точні маневри.

Нагадаємо, «Два варіанти»: Маск заявив, що людство ризикує померти.

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Теги: космос земля робота

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