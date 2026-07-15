Подружжя Зеленських підкорило Париж на державній вечері у вишуканих образах (фото)

Володимир та Олена Зеленські показалися у стриманих образах на вечері Еммануеля Макрона

Зеленські позували на червоній доріжці у Парижі, тримаючись за руки

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська відвідали державну вечерю у Парижі під час офіційного візиту до Франції. Подружжя з'явилося на публіці у стриманих образах, повідомляє «Главком».

Володимир Зеленський прибув на вечерю у своєму незмінному вбранні для міжнародних заходів. Він обрав чорний костюм: жакет з коміром, який імітує піджак ділового костюму, під ним виднілася чорна сорочка. Також його образ складався з темних прямих штанів і чорного взуття, схожого на кросівки.

Олена Зеленська також обрала стриманий образ, проте він мав окремі акценти. Перша леді вбралася у чорний костюм з довгим жакетом та спідницею. Однак яскравості її вбранню додала біла сорочка під горло.

Володимир Зеленський та Олена Зеленська відвідали державну вечерю у Парижі фото: Getty Images

Стилю образу дружини президента додали чорні лакові підбори на гострій шпильці, а також масивний клатч у тон її костюму. Зеленська зробила легку укладку, легкий, ледь помітний макіяж та доповнила весь образ золотими сережками.

Червоною доріжкою президент та перша леді України йшли, тримаючись за руки. Державну вечерю організував президент Франції Еммануель Макрон. На заході були присутні представники й інших держав.

Зокрема, 14 липня лідери з'їхалися до Парижа на зустріч лідерів «Коаліції охочих», під час якої союзники України обговорюватимуть подальшу військову підтримку Києва, зокрема зміцнення системи протиповітряної оборони та розвиток спільних оборонних проєктів. Захід пройшов напередодні святкування Дня взяття Бастилії та зібрав щонайменше 25 глав держав і урядів.

До слова, президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у військовому параді Франції, який відбувся з нагоди Дня взяття Бастилії. Цей день є національним святом Франції, яке щороку відзначається 14 липня.