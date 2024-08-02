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Українські митники знайшли у посилці трипільську вазу віком до семи тисяч років

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Українські митники знайшли у посилці трипільську вазу віком до семи тисяч років
Вазу було класифіковано як предмет археології з культурною цінністю
фото: Державна митна служба України

Посудина належить до археологічної культури Кукутень-Трипілля доби енеоліту

З України до Швейцарії намагалися поштою відправити стародавню вазу доби енеоліту. Про це повідомила Державна митна служба України.

За документами, у посилці, яку жителька Київщини відправила за кордон, прямували одяг та подарунок. Під час контролю київські митники звернули увагу на вазу, що нагадувала старовинні керамічні вироби.

Українські митники знайшли у посилці трипільську вазу віком до семи тисяч років фото 1
фото: Державна митна служба України

Предмет скерували до Національного музею історії України, а там підтвердили, що посудина належить до археологічної культури Кукутень-Трипілля доби енеоліту.

«Як визначили експерти, предмет, наданий на експертизу, – це розписна посудина на піддоні. Подібні вироби характерні для культурної спільності Кукутень-Трипілля доби енеоліту. Специфіка морфології і особливості розпису дають підстави стверджувати про належність посудини до середини V тисячоліття до н.е. Аналогічні за формою та розписом вази походять із поселень в долині Дністра», – пояснили експерти.

Українські митники знайшли у посилці трипільську вазу віком до семи тисяч років фото 2
фото: Державна митна служба України

Верхня частина вази розписана у вигляді стилізованих змій, а нижня – у півовальних дуг. Її було класифіковано як предмет археології з культурною цінністю.

Як пояснили митники, на вивезення культурних цінностей за кордон потрібні дозвільні документи. Через те, що працівники не отримали жодної супровідної документації, вазу вилучили, а на мешканку Київщини склали протокол про порушення правил. 

Нагадаємо, на пункті пропуску з Румунією прикордонники виявили скрипку Страдіварі, яка, ймовірно, може становити історичну цінність.

Раніше у міжнародному пункті пропуску «Устилуг» на Волині прикордонники вилучили в чоловіка колекцію монет, карбованих у середині минулого століття.

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Теги: кордон митниця Державна митна служба

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