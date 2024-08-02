Українські митники знайшли у посилці трипільську вазу віком до семи тисяч років
Посудина належить до археологічної культури Кукутень-Трипілля доби енеоліту
З України до Швейцарії намагалися поштою відправити стародавню вазу доби енеоліту. Про це повідомила Державна митна служба України.
За документами, у посилці, яку жителька Київщини відправила за кордон, прямували одяг та подарунок. Під час контролю київські митники звернули увагу на вазу, що нагадувала старовинні керамічні вироби.
Предмет скерували до Національного музею історії України, а там підтвердили, що посудина належить до археологічної культури Кукутень-Трипілля доби енеоліту.
«Як визначили експерти, предмет, наданий на експертизу, – це розписна посудина на піддоні. Подібні вироби характерні для культурної спільності Кукутень-Трипілля доби енеоліту. Специфіка морфології і особливості розпису дають підстави стверджувати про належність посудини до середини V тисячоліття до н.е. Аналогічні за формою та розписом вази походять із поселень в долині Дністра», – пояснили експерти.
Верхня частина вази розписана у вигляді стилізованих змій, а нижня – у півовальних дуг. Її було класифіковано як предмет археології з культурною цінністю.
Як пояснили митники, на вивезення культурних цінностей за кордон потрібні дозвільні документи. Через те, що працівники не отримали жодної супровідної документації, вазу вилучили, а на мешканку Київщини склали протокол про порушення правил.
Нагадаємо, на пункті пропуску з Румунією прикордонники виявили скрипку Страдіварі, яка, ймовірно, може становити історичну цінність.
Раніше у міжнародному пункті пропуску «Устилуг» на Волині прикордонники вилучили в чоловіка колекцію монет, карбованих у середині минулого століття.
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