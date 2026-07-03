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Лукашенко прибув до Індонезії: шукає нових союзників

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Лукашенко прибув до Індонезії: шукає нових союзників
Лукашенко продовжив дипломатичний тур країнами Азії
фото: en.antaranews.com

Мінськ розраховує збільшити товарообіг із Джакартою до $500 млн та уклав пакет угод, які мають посилити економічну співпрацю двох країн

Самопроголошений президент Білорусі Аляксандр Лукашенко здійснив офіційний візит до Індонезії, де провів переговори з президентом країни Прабово Субіанто. Сторони домовилися про розширення економічної співпраці та підписали низку двосторонніх документів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Antara.

Під час візиту Лукашенка зустріли за найвищим державним протоколом у президентському палаці Мердека. За підсумками переговорів сторони підписали сім пріоритетних угод, а також затвердили п'ятирічну «Дорожню карту» співпраці на 2026–2030 роки.

Однією з головних цілей домовленостей є збільшення двостороннього товарообігу до $500 млн до 2030 року. Як зазначає агентство, Індонезія зацікавлена у постачанні білоруських калійних добрив та промислової техніки. Водночас Мінськ розраховує стати одним із постачальників сухого молока для масштабної державної програми безкоштовного харчування (MBG), яку реалізує новий президент Індонезії.

Крім економічних домовленостей, країни уклали угоди про співпрацю у сферах промисловості, науки, медицини та національної акредитації стандартів.

Також окремий документ підписали фінансові розвідки двох держав – індонезійська PPATK та білоруський Департамент фінансового моніторингу. Офіційно співпраця передбачає боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням незаконної діяльності.

За оцінкою Antara, поїздка Лукашенка демонструє прагнення Мінська розширювати міжнародні контакти поза межами Європи. Після президентських виборів 2020 року в Білорусі та початку повномасштабної війни Росії проти України західні країни суттєво обмежили співпрацю з Мінськом, однак білоруська влада продовжує шукати нових економічних партнерів у країнах Азії.

Водночас, попри активізацію контактів із державами Глобального Півдня, Білорусь зберігає тісний політичний, економічний та військовий союз із Росією. Візит до Джакарти став черговою спробою Мінська диверсифікувати зовнішньоекономічні зв'язки та залучити нові ринки збуту для білоруської продукції.

Нагадаємо, візит до Індонезії продовжив дипломатичну активність Лукашенка за межами Росії. Наприкінці червня він побував у Китаї, де зустрівся з головою КНР Сі Цзіньпіном. Тоді китайський лідер назвав Китай і Білорусь «залізними друзями» та підтвердив підтримку суверенітету республіки. Перед поїздкою до Пекіна Лукашенко також провів переговори з Володимиром Путіним.

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Теги: Білорусь Олександр Лукашенко Індонезія

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