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Найбільша провінція Канади повністю забороняє мобільні телефони у школах

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Найбільша провінція Канади повністю забороняє мобільні телефони у школах
Заборону на мобільні телефони в школах рекомендував спеціальний комітет, який вивчав вплив екранів на молодь
фото: iStock Photo

Заборона, яка набуде чинності з наступного навчального року, стосуватиметься не тільки уроків, а й перерв

На території усіх шкіл канадської провінції Квебек буде повністю заборонене використання мобільних телефонів та інших електронних пристроїв. Як передає «Главком», про це пише CBC News із посиланням на заяву міністра освіти Квебеку Бернарда Дрейнвіля.

«Надто багато конфліктів, надто багато насильства починаються з мобільних телефонів, іноді навіть під час навчальних годин. Коли немає телефонів – молодь спілкується», – зазначив посадовець.

Заборона, яка набуде чинності з наступного навчального року, стосуватиметься не тільки уроків, а й перерв. Вона діятиме як в державних, так і в приватних школах усіх рівнів: від початкової до старшої.

За словами Дрейнвіля, це набуде чинності з наступного навчального року, і кожна школа сама вирішуватиме, як впроваджувати цю зміну. ​​Він додав, що близько 400 шкіл Квебеку вже заборонили використання мобільних телефонів на своїй території.

Міністр оголосив про заборону мобільних телефонів разом з іншими заходами, які, за його словами, мають на меті покращити «цивілізованість» у школах провінції. Інші заходи включають зобов’язання шкіл формалізувати цінність поваги у своїх кодексах поведінки, а також зобов’язання батьків підписати цей кодекс поведінки, щоб переконатися, що вони з ним ознайомлені.

Заборону на мобільні телефони в школах рекомендував спеціальний комітет, який вивчав вплив екранів на молодь. У проміжному звіті, опублікованому минулого місяця, зазначається, що мобільні телефони відвертають увагу та порушують здатність учнів навчатися.

У звіті йдеться, що можуть бути певні винятки, коли використання пристроїв є необхідним, зокрема, коли це виправдовує медичний стан учня, для освітніх цілей, встановлених вчителями, або для задоволення потреб учнів з інвалідністю чи труднощами в навчанні.

Нагадаємо, у Нідерландах заборонили мобільні телефони для початкових шкіл, раніше це стосувалося лише середніх шкіл. Про це повідомляє нідерландське видання NOS.

Міністерство освіти країни вважає, що мобільні телефони та гаджети відволікають учнів від навчання, не дають їм зосередитися. А в школах, де користуватися телефоном заборонено навіть на перервах, нібито покращується атмосфера між учнями.

До слова, аналіз показав, що в середньому людина проводить близько 5 годин 48 хвилин на день у телефоні – це еквівалентно 88 дням на рік. Це означає, що ми втрачаємо майже чверть всього року через гортання новин у інтернеті, чи так званий скролінг. Про це пише «Главком» посилаючись на Еplodingtopics.

У середньому представники покоління Z чи зумерів проводять найбільше часу в інтернеті, «спілкуючись з екраном» понад шість з половиною години на день. На жаль, кожен десятий (10%) зізнається, що проводить за екраном телефону понад 12 годин на день. У той час, як половина дорослих відчуває, що їхня соціальна енергія витрачається через те, що вони проводять багато часу у розмовах з людьми в інтернеті, серед представників покоління Z цей показник сягає майже 62%.

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Теги: телефон Канада

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