НАТО посилило тиск на Лукашенка. Німеччина перекинула тисячі військових до білоруського кордону

У Литві прискорили підготовку інфраструктури для німецької бронебригади, яка має стати одним із ключових елементів стримування Росії на східному фланзі Альянсу

У Литві триває масштабне розгортання німецьких військ поблизу кордону з Білоруссю. До кінця 2027 року Німеччина планує розмістити на постійній основі майже 5 тис. військовослужбовців, що стане найбільшим закордонним розгортанням Бундесверу за останні десятиліття. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bild.

Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що роботи з підготовки необхідної інфраструктури просуваються навіть швидше, ніж передбачалося раніше. За його словами, перший етап будівництва випереджає графік майже на десять місяців.

«При формуванні німецької бригади все йде за планом. Щодо першої фази будівництва, ми навіть на десять місяців випереджаємо план. Це означає, що ми дуже далеко просунулися у створенні інфраструктури і можемо раніше розпочати другу фазу», – сказав Каунас.

Для розміщення підрозділів у Литві зводять житлові квартали, школи, дитячі садки та медичні заклади. Литовська сторона розраховує, що до кінця 2027 року бригада буде повністю укомплектована особовим складом та озброєнням.

Наразі на території Литви вже перебуває близько 1800 німецьких військових. Цього місяця вони беруть участь у навчаннях Freedom Shield («Щит свободи») у районі Пабраде, який розташований лише за 20 кілометрів від білоруського кордону.

За словами Каунаса, нова німецька бригада матиме важливе значення для зміцнення оборони східного флангу НАТО та стримування потенційних загроз з боку Росії і Білорусі.

До навчань залучені підрозділи 45-ї танкової бригади, а також 203-й танковий батальйон із Аугустдорфа та частини 122-го мотопіхотного батальйону з Оберфіхтаха. Очікується, що ці підрозділи також будуть передислоковані до Литви у межах реалізації плану зі створення постійного німецького військового угруповання.

Нагадаємо, що Вірменія проведе спільні військові навчання Eagle Partner-2026 за участю США, Франції та Греції. Маневри відбудуться на території країни з 17 по 25 червня. До навчань залучать підрозділи чотирьох держав, зокрема 250 військовослужбовців миротворчої бригади Вірменії. Під час навчань учасники відпрацьовуватимуть планування та проведення миротворчих операцій, взаємодію між підрозділами, управління силами та тактичний зв'язок.