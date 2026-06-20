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Пентагон поставив союзникам по НАТО новий ультиматум

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Пентагон поставив союзникам по НАТО новий ультиматум
Міністр війни США Піт Гегсет пригрозив союзникам переглядом військової підтримки
фото: AP

У Вашингтоні дали шість місяців на виконання оборонних зобов’язань та пригрозили переглядом військової присутності США в Європі

 
 

Міністр війни США Піт Гегсет оголосив про проведення шестимісячного перегляду американської військової присутності в Європі та поставив союзникам по НАТО нові вимоги щодо оборонних витрат і внеску в колективну безпеку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

США ставлять союзникам умови щодо оборонних витрат

Виступаючи перед союзниками, Гегсет заявив, що подальша присутність американських військ на європейському континенті та обсяг інвестицій США в НАТО залежатимуть від того, наскільки країни Альянсу виконуватимуть свої оборонні зобов’язання.

За даними агентства, заява пролунала через кілька годин після завершення зустрічей європейських лідерів, які обговорювали посилення обороноздатності континенту, збільшення військових видатків, розвиток оборонної промисловості та підготовку до можливих майбутніх загроз з боку Росії. «Оборонна готовність Європи має бути значно підвищена до 2030 року», — наголосили учасники зустрічі.

Гегсет розкритикував НАТО та дав союзникам шість місяців

Водночас Гегсет різко розкритикував нинішній стан НАТО. Міністр війни США назвав Альянс «паперовим тигром» та звинуватив частину союзників у недостатній готовності брати на себе відповідальність за власну безпеку.

Також він заявив, що деякі країни НАТО «ганебно» поводилися під час останніх міжнародних криз та не виконали очікувань Вашингтона.

Окремо глава Пентагону розкритикував увагу окремих європейських держав до питань гендерної політики, клімату та міграції, наголосивши на необхідності концентруватися на питаннях оборони. Після цього Гегсет фактично дав союзникам шість місяців на те, щоб довести свою ефективність.

«Ця програма буде спрямована на те, щоб НАТО швидко та безповоротно рухалося в напрямку лідерства Європи, беручи на себе ключову відповідальність за оборону Європи. Деякі країни не впораються з цим завданням, а інші пройдуть його на відмінно», — сказав він.

За словами міністра, до оцінки будуть залучені американські військові командири, члени Конгресу США та представники союзних держав. Перевірка має визначити подальшу модель військової присутності Сполучених Штатів на континенті.

Гегсет також підтвердив, що Пентагон аналізуватиме питання розміщення американських військових баз у Європі. «Де ми можемо забезпечити собі доступ і право прольоту, коли це буде потрібно, щоб Америка мала належну позицію на континенті», – пояснив він.

Союзники занепокоєні наслідками перегляду політики США

У матеріалі зазначається, що оголошення Пентагону викликало занепокоєння серед частини союзників. Аналітики наголошують, що подібна риторика може послабити довіру до зобов’язань США в межах НАТО.

Аналітик Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень Рейчел Еллехуус заявила, що такі сигнали підривають солідарність Альянсу та можуть негативно вплинути на безпекові інтереси самого Вашингтона.

Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте визнав, що поки не має чіткого розуміння, до яких саме наслідків може призвести перегляд, оголошений Пентагоном. «Досі немає ясності щодо того, яким саме буде результат, оскільки це залежатиме від перегляду. Тож подивимося, що буде. Скрізь, де ми зможемо бути корисними, ми будемо корисними», – сказав Рютте.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США можуть швидше, ніж очікували союзники, скоротити частину своєї військової присутності в Європі. За даними ЗМІ, конкретні пропозиції щодо майбутнього американських сил на континенті Пентагон планує представити партнерам по НАТО найближчим часом.

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Теги: США Пентагон Європа армія

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