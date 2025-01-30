«Ніби в бойовику»: очевидець розповів про авіакатастрофу у США

Очевидець трагедії почув жахливий шум зіткнення

Житель Вашингтона порівняв звук катастрофи пасажирського літака та військового гвинтокрила над річкою Потомак із бойовими діями і назвав подію «жахливою». Про це пише NBC.

За словами очевидця Абаді Ісмаїла, те, що відбувалось навколо, нагадувало йому сцену з бойовика. За словами очевидця, у момент аварії він почув дуже гучний шум. Абаді Ісмаїл розповів, що якраз збирався йти спати, як несподівано пролунав незвичайний звук. Виглянувши у вікно, він побачив дим із південного боку аеропорту.

«Це було шокуюче. Все відбувалося так ніби в зоні бойових дій, або в бойовику», – передає слова Абаді Ісмаїла телеканал.

«Я дивився на небо... Усе, що я бачив у той момент, – це дим із південного боку аеропорту Рейгана», – сказав він, додавши: «Це жахливо».

Нагадаємо, літак Bombardier CRJ700 виконував рейс 5342 для American Airlines з міста Вічіта в Канзасі. Зіткнення літака та військового вертольота Black Hawk сталося у повітрі в аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні.

На борту літака перебувало 60 пасажирів і чотири члени екіпажу, у гелікоптері – троє військових. За даними військових, гелікоптер здійснювали тренувальний політ.

Раніше голова пожежної служби округу Колумбія Джон Доннеллі повідомив, що з річки Потомак витягли тіла 28 загиблих під час авіакатастрофи над Вашингтоном. За його словами, 27 з них – пасажири літака Bombardier CRJ700, а один – член екіпажу військового гвинотокрила Black Hawk.

Також повідомлялося, що пасажирський літак Bombardier CRJ700 США після зіткнення з військовим вертольотом Black Hawk у небі над Вашингтоном розколовся на дві частини. Лайнер упав у річку та пішов під воду на глибину близько двох метрів.

До слова, помилка авіадиспетчера, ймовірно, стала причиною трагічного зіткнення пасажирського літака Bombardier CRJ700 авіакомпанії PSA Airlines, який виконував рейс 5342 для American Airlines, та військового гелікоптера Black Hawk у небі над США.