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У Бразилії померла жінка, її родина звинувачує штучний інтелект

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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У Бразилії померла жінка, її родина звинувачує штучний інтелект
Система зволікала з переведенням до інтенсивної терапії
фото з відкритих джерел/ілюстративне

Родина загиблої звинувачує нову систему Core-MG, яка заблокувала переведення пацієнтки до реанімації

Впровадження новітніх технологій в охорону здоров'я Бразилії призвело до гучної трагедії. Родина 32-річної Ребеки Кардозу Тененте Моліни звинувачує систему штучного інтелекту, інтегровану в роботу державних лікарень, у халатності та ненавмисному вбивстві. Через збій та помилкову оцінку стану пацієнтки алгоритм штучного інтелекту кілька днів поспіль відмовляв у госпіталізації жінки до палати інтенсивної терапії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на MG1.

Ребеку Кардозу Тененте Моліну госпіталізували 2 червня 2026 року в місті Сан-Жуан-Непомусено (штат Мінас-Жерайс) із попереднім діагнозом «підозра на жовчнокам’яну хворобу». Стан молодої жінки погіршувався щогодини, вона відчувала сильний біль і разом із медичним персоналом благала про негайне переведення до реанімаційного відділення.

Однак на заваді медикам стала нещодавно впроваджена у шпиталях штату система управління на базі штучного інтелекту під назвою Core-MG. Нейромережа, аналізуючи дані пацієнтки, систематично занижувала рівень тяжкості її стану. Родина Моліни була змушена терміново найняти адвокатів та звернутися до суду, щоб юридично змусити систему погодити транспортування.

Сестра-близнюк загиблої, юристка Самела Кардозу Тененте Фуртадо, розповіла, як штучний інтелект позбавив живих лікарів права керувати процесом лікування та рятувати людей.

«Ми побачили, що лікарі втратили самостійність у визначенні ступеня тяжкості хвороби пацієнта. Того, чи пацієнт тяжко хворий, визначає вже не лікар, який перебуває поруч із хворим, а автоматизований Центр. Моя сестра була у вкрай важкому стані й мала б отримати максимальний 10-й рівень екстреності. Натомість система оцінила її стан лише у 6,8 бала. Програма відмовлялася підвищувати рівень на основі тестів, тому інші пацієнти з вищими балами штучно випереджали її в черзі на реанімацію», – заявила Самела.

Через лінгвістичні та математичні алгоритми розподілу ліжок ШІ змусив важкохвору жінку чекати на допомогу довгих п'ять днів. Лише після судового втручання її погодилися евакуювати до іншої спеціалізованої лікарні, розташованої за 300 км від її міста. Клінічною причиною смерті Ребеки медики назвали септичний шок. Наразі судово-медична експертиза також перевіряє додаткову версію – зараження ботулізмом.

Департамент охорони здоров'я штату Мінас-Жерайс спробував виправдати використання технології. У відомстві заявили, що платформа Core-MG принципово не змінювала критеріїв надання медичної допомоги чи правил пошуку вільних ліжок. За твердженням чиновників, Моліна була зареєстрована в базі миттєво, а на розподіл місць у реанімаціях впливає не географічна близькість, а «відповідність ліжок сукупним клінічним потребам пацієнта».

Нагадаємо, кожен з батьків прагне побудувати довірливі стосунки зі своєю дитиною. Часто для цього радять виділяти «якісний час»: відкладати телефони, сідати разом і ставити відкриті запитання. Проте психологи дедалі частіше вказують на те, що найкращі та найвідвертіші розмови відбуваються тоді, коли ми найменше стараємося. Справжнім емоційним арсеналом для родини може стати звичайна поїздка в автомобілі.

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Теги: штучний інтелект медицина Бразилія

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