Німеччина призупинила експорт зброї до Ізраїлю через судові позови

Країну звинувачують у порушенні гуманітарного права

Уряд Німеччини призупинив новий експорт військових озброєнь до Ізраїлю через судові позови, які звинувачують країну у порушенні гуманітарного права через надання військової допомоги Ізраїлю. Про це повідомляє Reuters.

Хоча у 2023 році Німеччина схвалила експорт озброєнь до Ізраїлю на суму 326,5 мільйонів євро, до кінця серпня 2024 року було видано дозволів на експорт лише на 14,5 мільйонів євро, з яких на «військову зброю» припадає лише 32 449 євро.

Рішення про призупинення експорту було прийнято на тлі судових справ, в яких позивачі стверджують, що Німеччина порушує гуманітарне право, надаючи військову допомогу Ізраїлю.

Нагадаємо, Німеччина виділила додаткові кошти на лікування поранених українців.