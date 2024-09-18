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Німеччина призупинила експорт зброї до Ізраїлю через судові позови

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Німеччина призупинила експорт зброї до Ізраїлю через судові позови
фото з відкритих джерел

Країну звинувачують у порушенні гуманітарного права 

Уряд Німеччини призупинив новий експорт військових озброєнь до Ізраїлю через судові позови, які звинувачують країну у порушенні гуманітарного права через надання військової допомоги Ізраїлю. Про це повідомляє Reuters.

Хоча у 2023 році Німеччина схвалила експорт озброєнь до Ізраїлю на суму 326,5 мільйонів євро, до кінця серпня 2024 року було видано дозволів на експорт лише на 14,5 мільйонів євро, з яких на «військову зброю» припадає лише 32 449 євро.

Рішення про призупинення експорту було прийнято на тлі судових справ, в яких позивачі стверджують, що Німеччина порушує гуманітарне право, надаючи військову допомогу Ізраїлю.

Нагадаємо, Німеччина виділила додаткові кошти на лікування поранених українців.

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Теги: Німеччина Ізраїль експорт

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