Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Німеччина змінила курс оборонних закупівель: акції Rheinmetall уже впали

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Німеччина змінила курс оборонних закупівель: акції Rheinmetall уже впали
Німеччина перерозподілить військові видатки
фото: Heer

Берлін планує скоротити закупівлі боєприпасів, водночас збільшуючи загальний оборонний бюджет

Уряд Німеччини планує змінити структуру оборонних витрат, скоротивши фінансування закупівлі боєприпасів у 2027 році. На цьому тлі інвестори продовжують розпродавати акції одного з найбільших європейських виробників озброєння Rheinmetall. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Згідно з проєктом федерального бюджету, на закупівлю боєприпасів у 2027 році планують спрямувати близько €9,6 млрд. Для порівняння, у 2026 році на ці потреби передбачено приблизно €11 млрд. Водночас документ ще може бути змінений до остаточного затвердження.

Артилерійські боєприпаси, виготовлені компанією Rheinmetall, на промисловому ярмарку
Артилерійські боєприпаси, виготовлені компанією Rheinmetall, на промисловому ярмарку
фото: Bloomberg

Попри скорочення фінансування цього напряму, загальні оборонні видатки Німеччини продовжать зростати. До 2030 року Берлін планує суттєво збільшити витрати на оборону, однак змінить пріоритети фінансування та перерасподілить кошти на інші програми модернізації Бундесверу.

За оцінкою Bloomberg, саме така зміна підходу може створити додаткові труднощі для Rheinmetall, який є одним із найбільших виробників озброєння в Європі та значною мірою залежить від державних контрактів.

Від початку року акції Rheinmetall втратили понад 30% вартості. Інвестори занепокоєні можливими змінами у структурі військових закупівель Німеччини та перспективами компанії в умовах перегляду бюджетних пріоритетів.

Водночас у Bloomberg наголошують, що Берлін не відмовляється від масштабного переозброєння. Німеччина продовжить збільшувати оборонний бюджет і вкладати кошти в інші напрями розвитку Збройних сил, змінюючи лише структуру військових видатків.

Нагадаємо, що німецьке спецвідомство з внутрішньої розвідки видало безпекове застереження для компаній оборонно-промислового комплексу та сфери безпеки. За даними контррозвідки, оборонний сектор країни стикається з підвищеним ризиком шпигунства, саботажу та можливих цільових атак, пов'язаних із Росією

Читайте також:

Теги: Німеччина боєприпаси озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через балістичну атаки в ніч на 6 липня в Києві зруйновані кілька житлових будинків, є загиблі
Кремль підняв ставки: ударів балістикою стало більше. Скільки це може тривати? Інтерв’ю
6 липня, 19:03
Важкі дрони «Вампір» стали порятунком для тих, хто опиняється у відрізаних від комунікацій зонах
Чому росіяни полюють на «Бабу Ягу»? Ексклюзив із лабораторії, де модернізують легендарний дрон Технології війни
20 липня, 10:20
Смог над Києвом після масованої російської атаки 6 липня
Атака на Київ: пожежі погіршили якість повітря в столиці (оновлено)
6 липня, 09:01
На східному напрямку збито російський винищувач Су-35
ЗСУ збили російський винищувач Су-35
8 липня, 15:47
Атомний ракетний крейсер «Адмірал Нахімов»
Росія повертає в стрій атомний крейсер: аналітики вказали на проблему
17 липня, 14:13
Зеленський зустрівся послом США при НАТО Метью Вітакером
Більше ракет для Patriot. Зеленський повідомив про нові домовленості зі США
22 липня, 17:52
Українські військові з реальним бойовим досвідом допомагатимуть навчати німецьких солдатів
Генерал Бундесверу назвав головний урок війни в Україні
23 липня, 01:58
Зеленський виступив на церемонії відкриття ірландського головування в Раді Євросоюзу
Зеленський заінтригував новиною про оборонне партнерство з ЄС
1 липня, 19:06
Як відомо, російська влада називає свою війну проти України «Спеціальною військовою операцією»
Кремль визнав, що веде проти України не «СВО», а жорстоку війну
5 липня, 18:34

Соціум

Іран наблизився до відкриття Ормузької протоки, – Bloomberg
Іран наблизився до відкриття Ормузької протоки, – Bloomberg
Дрони атакували логістичний центр Wildberries та промисловий завод в Підмосков'ї
Дрони атакували логістичний центр Wildberries та промисловий завод в Підмосков'ї
Силовики закликали Кремль запровадити воєнний стан
Силовики закликали Кремль запровадити воєнний стан
Німеччина змінила курс оборонних закупівель: акції Rheinmetall уже впали
Німеччина змінила курс оборонних закупівель: акції Rheinmetall уже впали
ООН попередила про повернення епідемії ВІЛ: у чому причина
ООН попередила про повернення епідемії ВІЛ: у чому причина
Правоохоронці Вроцлава затримали нападників на українську пару
Правоохоронці Вроцлава затримали нападників на українську пару

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 липня 2026
141K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
133K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
118K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
108K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого

Новини

Зеленський прибув з візитом до Великої Британії
Вчора, 15:02
Від Харкова до Полтави знищено всі АЗС: депутат облради звернувся до водіїв
Вчора, 11:51
ЄС зняв заборону на імпорт соболиного хутра з Росії
Вчора, 10:26
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 07:41
У Дніпрі після атаки РФ виникла пожежа, пошкоджено будинки та автівки
Вчора, 06:59
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 07:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua