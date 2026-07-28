Німеччина змінила курс оборонних закупівель: акції Rheinmetall уже впали

Берлін планує скоротити закупівлі боєприпасів, водночас збільшуючи загальний оборонний бюджет

Уряд Німеччини планує змінити структуру оборонних витрат, скоротивши фінансування закупівлі боєприпасів у 2027 році. На цьому тлі інвестори продовжують розпродавати акції одного з найбільших європейських виробників озброєння Rheinmetall. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Згідно з проєктом федерального бюджету, на закупівлю боєприпасів у 2027 році планують спрямувати близько €9,6 млрд. Для порівняння, у 2026 році на ці потреби передбачено приблизно €11 млрд. Водночас документ ще може бути змінений до остаточного затвердження.

Артилерійські боєприпаси, виготовлені компанією Rheinmetall, на промисловому ярмарку фото: Bloomberg

Попри скорочення фінансування цього напряму, загальні оборонні видатки Німеччини продовжать зростати. До 2030 року Берлін планує суттєво збільшити витрати на оборону, однак змінить пріоритети фінансування та перерасподілить кошти на інші програми модернізації Бундесверу.

За оцінкою Bloomberg, саме така зміна підходу може створити додаткові труднощі для Rheinmetall, який є одним із найбільших виробників озброєння в Європі та значною мірою залежить від державних контрактів.

Від початку року акції Rheinmetall втратили понад 30% вартості. Інвестори занепокоєні можливими змінами у структурі військових закупівель Німеччини та перспективами компанії в умовах перегляду бюджетних пріоритетів.

Водночас у Bloomberg наголошують, що Берлін не відмовляється від масштабного переозброєння. Німеччина продовжить збільшувати оборонний бюджет і вкладати кошти в інші напрями розвитку Збройних сил, змінюючи лише структуру військових видатків.

Нагадаємо, що німецьке спецвідомство з внутрішньої розвідки видало безпекове застереження для компаній оборонно-промислового комплексу та сфери безпеки. За даними контррозвідки, оборонний сектор країни стикається з підвищеним ризиком шпигунства, саботажу та можливих цільових атак, пов'язаних із Росією