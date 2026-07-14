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Україна відреагувала на поранення своїх громадян під час атаки Ірану на танкери

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Україна відреагувала на поранення своїх громадян під час атаки Ірану на танкери
Нафтові танкери Mombasa та Al Bahiyah опинилися під ударом Ірану
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Глава МЗС заявив, що українські дипломати в ОАЕ та Омані координують допомогу постраждалим громадянам

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на поранення двох українських громадян під час іранської ракетної атаки на еміратські нафтові танкери в Ормузькій протоці. Про це він написав у соцмережі X, передає «Главком».

Сибіга наголосив, що Україна рішуче засуджує атаки Ірану на комерційне судноплавство, які становлять загрозу регіональній та глобальній безпеці. «Ми рішуче засуджуємо іранські ракетні атаки на еміратські нафтотанкери в Ормузькій протоці, унаслідок яких двоє громадян України отримали поранення», – заявив глава МЗС.

За його словами, дипломатичні представництва України в Об'єднаних Арабських Еміратах та Омані перебувають у постійному контакті з місцевою владою для надання необхідної допомоги постраждалим українцям. Міністр також закликав до негайного припинення бойових дій і повного відновлення свободи судноплавства через Ормузьку протоку.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони ОАЕ повідомило, що внаслідок іранської атаки на два нафтові танкери загинув один член екіпажу. Mombasa та Al Bahiyah, які перебували в територіальних водах Оману. Загиблим виявився громадянин Індії, який перебував на борту танкера Mombasa.

Серед восьми поранених – шестеро громадян Індії та двоє громадян України. Четверо постраждалих перебувають у важкому стані.

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Теги: Андрій Сибіга Іран українці

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