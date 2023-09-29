Нью-Йорк потерпає від сильної повені: оголошено надзвичайний стан

Кеті Гокул, губернатор штату Нью-Йорк, оголосила надзвичайний стан у зв'язку з «екстремальними опадами» в п'ятницю

За інформацією Національної метеорологічної служби (NWS), близько 8,5 мільйонів жителів Нью-Йорку опинились під загрозою повені, оскільки переповнені каналізаційні системи не в змозі ефективно відводити дощову воду. Про це повідомляє The Guardian.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Кеті Гокул, губернатор штату Нью-Йорк, оголосила надзвичайний стан у зв'язку з «екстремальними опадами» в п'ятницю. Ця декларація охоплює Нью-Йорк, Лонг-Айленд і долину Гудзону.

З початку п'ятниці в деяких районах Нью-Йорка випало від 2,5 до 12 см опадів. У деяких районах Брукліна і Квінса все ще очікується випадання від 2,5 до 5 см дощу на годину.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Надмірні опади спричинили призупинення руху значної частини метрополітену у Нью-Йорку. Представники транспортної служби попередили пасажирів про «надзвичайно обмежений» графік руху метро та можливі затримки.

Інтенсивні дощі вже призвели до затоплення вулиць у Брукліні та Квінсі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

I hope the City can help with this serious flooding situation in Brooklyn right now. #nyc #rain pic.twitter.com/gddRCSAy7H — Jonathan Gardner (@thejongardner) September 29, 2023

New York City is a giant pool right now



pic.twitter.com/JxUTL6FPVF — gaut (@0xgaut) September 29, 2023

In Williamsburg, Brooklyn pic.twitter.com/qXHkUmPtax Будь ласка, читайте текст після реклами September 29, 2023

Повінь також вплинула на роботу головних аеропортів Нью-Йорка. Міжнародний аеропорт Ла–Гвардія призупинив доступ до одного зі своїх терміналів через екстремальні погодні умови.

Аеропорт імені Джона Кеннеді повідомив про інтенсивний трафік у двох своїх терміналах, де опівдні випало щонайменше 7,5 см опадів.

В обох аеропортах було скасовано або затримано рейси через негоду.

Державні школи Нью-Йорка будуть продовжувати свою роботу.

Міська влада застерігає мешканців уникати поїздок і перебратися на більш високі місця, особливо тих, хто проживає у підвалах.

Раніше повідомлялося, що у Гонконгу в ніч на 8 вересня випала рекордна за майже 140 років кількість опадів, що спричинило масштабні підтоплення.

Метеорологи зафіксували понад 158 мм опадів – найвищий показник від початку ведення спостережень у 1884 році.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо також, що сильні зливи спричинили повені у Туреччині, внаслідок чого щонайменше дві особи загинули, ще четверо вважаються зниклими безвісти.