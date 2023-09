Нью-Йорк потерпає від сильної повені: оголошено надзвичайний стан

За інформацією Національної метеорологічної служби (NWS), близько 8,5 мільйонів жителів Нью-Йорку опинились під загрозою повені, оскільки переповнені каналізаційні системи не в змозі ефективно відводити дощову воду. Про це повідомляє The Guardian.

Кеті Гокул, губернатор штату Нью-Йорк, оголосила надзвичайний стан у зв'язку з «екстремальними опадами» в п'ятницю. Ця декларація охоплює Нью-Йорк, Лонг-Айленд і долину Гудзону.

З початку п'ятниці в деяких районах Нью-Йорка випало від 2,5 до 12 см опадів. У деяких районах Брукліна і Квінса все ще очікується випадання від 2,5 до 5 см дощу на годину.

Надмірні опади спричинили призупинення руху значної частини метрополітену у Нью-Йорку. Представники транспортної служби попередили пасажирів про «надзвичайно обмежений» графік руху метро та можливі затримки.

Інтенсивні дощі вже призвели до затоплення вулиць у Брукліні та Квінсі.

I hope the City can help with this serious flooding situation in Brooklyn right now. #nyc #rain pic.twitter.com/gddRCSAy7H