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Греція заблокувала нові санкції ЄС проти Росії: названо причину

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Греція заблокувала нові санкції ЄС проти Росії: названо причину
Судно, що перевозить скраплений природний газ з російського проекту «Ямал СПГ»
фото: Reuters

Афіни заявили, що окремі обмеження можуть завдати більшої шкоди європейській економіці, ніж Москві

Греція пояснила, чому не підтримала 21-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. В Афінах заявили, що запропоновані обмеження мають не лише посилювати тиск на Москву, а й не створювати додаткових ризиків для економіки країн ЄС. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За інформацією агентства, грецький уряд виступає проти окремих положень нового санкційного пакета, зокрема заборони на експорт російського газу до третіх країн. На думку Афін, такі обмеження можуть послабити позиції європейських компаній на світових ринках.

У грецькому уряді заявили, що кожен новий пакет санкцій має бути ретельно збалансованим. За словами співрозмовників Reuters, обмеження повинні максимально посилювати тиск на Росію, але водночас мінімізувати «непередбачувані наслідки для європейських підприємств, споживачів і конкурентоспроможності».

В Афінах також вважають, що окремі запропоновані заходи можуть призвести до втрати Європейським Союзом цілих галузей економіки. Крім того, у грецькому уряді побоюються, що європейські компанії поступляться своєю часткою ринку конкурентам із держав, які не входять до ЄС.

«Санкції мають підривати економічний потенціал Росії, а не створювати стратегічні переваги для інших за рахунок Європи», – заявив один із інсайдерів.

Як зазначає Reuters, наразі переговори між країнами-членами Євросоюзу щодо нового пакета санкцій тривають. Одним із найбільш спірних питань залишається запровадження нових обмежень у сфері енергетики.

Нагадаємо, 15 липня Комітету постійних представників ЄС (Coreper) не вдалося погодити 21-й пакет санкцій проти Росії. Окрім Греції, його також блокують Болгарія та Австрія.

Через відсутність одностайної позиції країни ЄС вирішили відкласти ухвалення рішення щодо зниження цінової стелі на російську нафту щонайменше до 23 липня.

Раніше президент Латвії Едґар Рінкевич попередив, що Росія може посилити провокації проти балтійських країн, заявивши, що Москва може спробувати перевірити рішучість НАТО.

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Теги: санкції росія Європейський Союз

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