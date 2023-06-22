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НАТО може розмістити нові бази у Балтійському морі – Politico

Ірина Озтурк
glavcom.ua
НАТО може розмістити нові бази у Балтійському морі – Politico
Фінляндія готова розмістити нові бази НАТО на кордоні з Росією
фото ілюстративне

На Аландських островах, які нині є демілітаризованою зоною, можуть незабаром вперше в історії з'явитись бази НАТО 

Фінляндія може переглянути угоду про демілітаризацію Аландських островів у зв'язку зі зміною уряду, вступом до НАТО і війною, що триває в Україні. Про це пише Politico.

Острови розташовані на стратегічно важливих шляхах Балтійського моря, які протягом всієї історії привертали увагу довколишніх держав. З 1856 року ця територія має статус демілітаризованої, що підтверджено низкою угод. Однак деякі фінські політики хочуть відмовитися від такого підходу, оскільки стурбовані тим, що російський уряд через 16 місяців після нападу на Україну може звернути свою увагу на беззахисні Аландські острови.

Для нового уряду Фінляндії, який очолив правоцентрист Петтері Орпо, питання статусу архіпелагу перед російською агресією, що посилюється, стає пріоритетним у безпековій політиці, пише видання.

Орпо відмовився коментувати можливість демілітаризації Аландських островів, але члени очолюваної ним Національної Коаліційної партії поставили під сумнів статус-кво. Колишній голова фінської розвідки генерал-майор Пекка Товері, якого було обрано до парламенту у квітні, заявив, що демілітаризація даної території має бути припинена.

«Це полегшить нам реагування у разі потреби, а також підвищить безпеку жителів Аландських островів та всіх інших, якщо ситуація погіршиться», – сказав він.

Такої ж позиції дотримується колишній командувач Сил оборони, нині депутат парламенту Ярмо Ліндберг, який вважає, що членство в НАТО і агресивна політика Росії дозволяють поставити під питання мирний статус архіпелагу.

Приміром, прямо протилежний підхід Швеції до безпеки свого острова Готланд у центрі Балтійського моря. Нещодавно там розмістили новий армійський полк та парк сучасних танків, а також відбудували плаци біля західного узбережжя. На Аландських же островах заборонено будь-яку військову присутність, зокрема патрулювання та навчання солдатів.

Вихід до Балтійського моря мають країни НАТО, зокрема Естонія, Латвія та Литва, а також Росія – у Санкт-Петербурзі та Калінінграді, де розташована велика військово-морська база. Як і у випадку з Готландом, контроль над Аландськими островами розглядався як ключ до встановлення військової переваги над морем.

Оборонна стратегія Фінляндії щодо Аландських островів не влаштовує населення країни. Згідно з результатами опитування, опублікованого близько року тому, 58% фінів заявили, що підтримують військову присутність на архіпелазі, 16% висловилися проти, 28% утрималися.

Нагадаємо, в ході бойових дій на сході України загинув боєць-доброволець із Фінляндії. Про це повідомляє фінське видання Yle. Чоловік, якому ще не виповнилося 30 років, став першим фіном, який загинув на війні в Україні. Воїн був добровольцем, а також займався наданням медичної допомоги. Фінський боєць перебував у складі військово-медичної бригади в Бахмуті під час найзапекліших боїв за місто взимку і навесні.

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Теги: росія НАТО Фінляндія політика

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