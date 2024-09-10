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Одна з країн ЄС позбавила тимчасового захисту майже чверть мільйона українців

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Одна з країн ЄС позбавила тимчасового захисту майже чверть мільйона українців
Найбільшою кількістю бенефіціарів тимчасового захисту від України на кінець липня 2024 року була Німеччина
фото з відкритих джерел

Починаючи з липня 2024 року Німеччина видалила з реєстру людей, які перебувають під тимчасовим захистом, усіх тих, чий статус більше не є дійсним

У Німеччині різко зменшилась кількість українців, які перебувають під тимчасовим захистом в країні. Про це свідчить статистика, оприлюднена Євростатом.

Але при цьому, Німеччина залишається країною ЄС, яка прийняла найбільшу кількість бенефіціарів тимчасового захисту з України на кінець липня 2024 року – 1 110 600 осіб. На другому місці – Польща (976 205), на третьому – Чехія (369 610).

Порівняно з кінцем червня 2024 року найбільше абсолютне зростання кількості пільговиків спостерігалося у Польщі (+10 430; +1,1%), Чехії (+8 834; +2,4%) та Румунії (+4 250; +2,6%). Кількість бенефіціарів зменшилася в Люксембурзі (-470; -11,0%) та Франції (-470; -0,8%). Починаючи з липня 2024 року, Німеччина видалила із зареєстрованих запасів людей, які перебувають під тимчасовим захистом, усіх осіб, статус тимчасового захисту яких більше не діяв, оскільки або вони отримали інший статус захисту, або безумовно покинули територію Німеччини. Порівняно з кінцем червня 2024 року це призвело до значного зменшення кількості осіб, які перебувають під тимчасовим захистом, про які повідомила Німеччина, зі зменшенням на 236 925 осіб (-17,6%).

Якщо порівнювати з населенням кожної країни ЄС, то найвище співвідношення бенефіціарів тимчасового захисту на тисячу осіб на кінець липня 2024 року спостерігалося в Чехії (33,9), Литві (27,4) та Польщі (26,7), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,2 на тисячу осіб.

Станом на 31 липня 2024 року громадяни України становили понад 98% осіб, які отримали тимчасовий захист. Дорослі жінки становили майже половину (45,3%) бенефіціарів тимчасового захисту в ЄС. Діти становили майже третину (32,4%), тоді як дорослі чоловіки становили трохи більше п'ятої частини (22,4%) від загальної кількості.

Як повідомлялося, канцлер ФРН Олаф Шольц наполягає, щоб сотні тисяч українських біженців війни якомога швидше почали працювати в Німеччині. Завдяки програмі федерального уряду Job-Turbo кількість працюючих українців зросла до понад 200 тис. Шольц визнав, що без проходження певних процедур не можна відразу працювати відповідно до кваліфікації, але починати можна, наприклад, з неповного робочого дня, а сертифікати отримати пізніше, така практика застосовується в інших країнах.

До відома, Естонія змінює умови щодо компенсації на оренду житла для українських біженців.

Теги: Німеччина статистика Олаф Шольц біженці

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