П'ята доба пожежі на нафтобазі в Ростовській області: влада мовчить, місцеві вірять, що «все під контролем»

Евакуюватися жителі Пролетарська поки що не планують, бо вважають, що все під контролем та загрози розповсюдження вогню немає

Нафтобазу у Пролетарську Ростовської облсті Росії гасять уже п'яту добу.

Мешканка Пролетарська Світлана розповіла кореспонденту російського інтернет-видання 161.RU, що у місті відчувається сильний запах гару, тому вона ходить у марлевій пов'язці. Всі вікна та двері закриває, щоб дим не просочувався до приміщення. Ще у вівторок мешканці розповідали, що ходять без масок.

«Ходімо в масках. Вікна, двері всі зачинені. Кажуть, що вже в Ростові наш дим видно», – каже жінка.

Інша місцева мешканка Ангеліна розповіла кореспондентам, що у Пролетарську «чисте та свіже повітря». Вона пояснює це тим, що до її району дим не доходить.

Губернатор області у вівторок повідомляв, що до гасіння пожежі залучили літаки Іл-76. Але ані Ангеліна, ані Світлана звуків літаків у їхніх районах не чули. За словами Світлани, у небі літали два вертольоти, які забирали поранених рятувальників.

«Літаки не чути. Ви знаєте, було два вертольоти – забрали тяжко поранених. А літаки... Немає точної інформації, були вони у нас чи був літак-розвідник. Якщо навіть прилетять літаки з піною, вони нічого не зроблять, бо бочки горять і постійно вибухають, там багато вогню та диму», – розповіла Світлана.

Волонтери у місті продовжують збирати допомогу для пожежників. Везуть все: від їжі до медикаментів та одягу.

«Ми щодня щось збираємо. У місті вже не було протиопікових якихось засобів. Дівчата їздили до Сальська на своїх машинах, скуповували все. Потрібно все: від трусів, шкарпеток до сигарет, вологих серветок» , – розповіла Світлана.

Раніше один з місцевих мешканців повідомив журналістам, що територію навколо нафтобази оточено, дороги в районі перекрито.

Пожежа у Пролетарську триває п'яту добу фото: скриншот відео з соцмереж

Евакуюватися жителі Пролетарська поки що не планують, бо вважають, що все під контролем та загрози розповсюдження вогню немає. Декому просто нема куди евакуюватися.

Учора, 21 липня, на допомогу російським пожежникам прийшли священники російської православної церкви з Волгодонської єпархії, які здійснили молебний спів та читання акафіста неподалік місця пожежі.

Зауважимо, що у Telegram-каналі російського міністерства з надзвичайних ситуацій – жодної інформації про стан ситуації у Пролетарську. Там пишуть про оздоровлення дітей колаборантів з тимчасово окупованої Донеччини, про пошук пари, яка загубилася на Алтаї та святкують день прапора РФ. І жодної згадки про пожежу у Пролетарську.

Не є пожежа у Ростовській області головною темою і для російського «Інтерфаксу». «Тасс» та «Риа Новости» теж оминають цю тему. Губернатор Ростовської області Василь Голубєв востаннє писав про пожежу у Пролетарську ще у вівторок, 20 серпня. Тоді він повідомляв, що для гасіння пожежі у Пролетарську безперебійне водопостачання забезпечують два пожежні поїзди, а також 5 магістральних ліній, також на прилеглу територію провели два скидання води літаками Іл-76 МНС Росії.

Голубєв також прозвітував, що загрози розповсюдження вогню на житлові будинки немає. У місті відкрили пункт тимчасового розміщення, для відпочинку рятувальників, на місці чергують медики. Наразі в медустановах Ростова та Петербурга, за останніми даними, перебувають 13 постраждалих пожежників.

Нагадаємо, у ніч на 18 серпня українські захисники завдали удару по комбінату «Кавказ» у Ростовській області РФ. Наші воїни здійснили атаку на комбінат «Кавказ». За даними Генштабу, там зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії. Також безпілотники атакували Ростовську область, унаслідок чого зафіксовано влучання в нафтобазу. Про це пишуть місцеві пабліки та губернатор області Василь Голубєв.

Вчора, 21 серпня, пізно ввечері стався черговий вибух цистерни з паливом, що спричинило ще більший спалах вогню. Місцеві жителі повідомляють, що заграву від пожежі було видно навіть у сусідньому місті Сальськ, що розташоване за десятки кілометрів.