Кнайсль скаржиться на європейців, які можуть «і ножа в спину вставити»

Російська пропаганда продовжує використовувати ексміністерку зовнішніх справ Австрії Карін Кнайсль у своїх цілях. Цього разу скандальна колишня голова австрійського МЗС облила брудом своїх співвітчизників та й усіх європейців.

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Так, в інтерв'ю пропагандистському російському телеканалу RT Кнайсль заявила, що європейці недружелюбні і від них «легко отримати ножа у спину».

На її думку, жителі Росії завжди готові допомогти, що не завжди зустрінеш у Європі, зокрема в Австрії та Центральній Європі. «Там ви можете легко отримати ножа у спину, і не одного, при цьому вам ще й посміхатимуться», – сказала Кнайсль.

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Нагадаємо, колишня глава МЗС Австрії Карін Кнайсль, на весіллі якої танцював російський диктатор Володимир Путін, стала героїнею російської держпропаганди, адже переселилася з батьківщини у країну-агресорку й тепер критикує Україну і Захід.

Кнайсль стала міністром закордонних справ Австрії в грудні 2017 року. Вона ніколи не належала до жодної партії, але посаду в уряді Себастьяна Курца обійняла за квотою ультраправої Австрійської партії свободи (АПС), яка протягом п'яти років співпрацювала з путінською «Єдиною Росією». Так, у 2017 році її члени їздили з офіційним візитом до анексованого Криму. Кнайсль закликала співпрацювати з Росією з питань ядерної угоди з Іраном і конфліктів на Близькому Сході, зокрема в Сирії.

У серпні 2018 року міністерка вийшла заміж за підприємця Вольфганга Майлінгера. На весілля вона запросила Володимира Путіна – на святі диктатор навіть потанцював із нареченою. За цей епізод Кнайсль розкритикували політичні опоненти.

З МЗС Кнайсль пішла в червні 2019 року – разом з рештою кабінету міністрів Курца, якого достроково відправили у відставку. Зараз вона називає себе політичною біженкою.

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На особистому сайті Кнайсль зазначено, що вона залишила батьківщину ще у вересні 2020-го «через постійні погрози розправи та фактичну заборону на роботу». Спочатку колишня міністерка переїхала на південь Франції, а в червні 2022-го – як вона уточнює, через тиск з боку ЗМІ – до Лівану.

На батьківщині до ексміністерки ставляться негативно. Дехто до того ж звинувачує Кнайсль у вбивстві власного собаки. 2020 року ексміністерка звинуватила чоловіка в домашньому насильстві (проте сам Майлінгер стверджував, що тільки намагався заспокоїти дружину, яка била його), а потім нібито вирішила помститися йому, приспавши боксера, який жив у їхній сім'ї всього кілька тижнів. За офіційною версією, причиною цього рішення була серцева недостатність тварини, але журналісти та зоозахисники підозрюють, що пес був абсолютно здоровим. 2021 року стало відомо, що Кнайсль і Майлінгер більше не живуть разом, хоча повідомлень про їхнє розлучення досі не було.

Ексочільниця МЗС Австрії провела літо в глибинці під Рязанню .

Зараз Кнайсль співпрацює з «Роснефтью», критикує зовнішню політику європейських країн і відвідує мілітаристський форум «Армія-2023», на якому показують «трофейну техніку НАТО».

У вересні Кнайсль розповіла, що переїжджає жити до Санкт-Петербурга, а літак міноборони РФ доставив до Ленінградської області з Австрії двох її поні.