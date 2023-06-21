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ООН ухвалила історичну угоду щодо охорони морів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
ООН ухвалила історичну угоду щодо охорони морів
ООН знайшла рішення для охорони морів
фото з відкритих джерел

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш: «Океан – це основа життя на нашій планеті»

ООН ухвалила історичну угоду про охорону та стійке використання біорізноманіття в морській акваторії, що не підпадає під юрисдикцію будь-якої держави. Її площа займає понад дві третини світового океану, пише AP.

Члени Організації Об’єднаних Націй прийняли перший в історії договір про захист морського життя у відкритому морі, а голова ООН привітав історичну угоду, яка дає океану «шанс для боротьби».

«Океан – це основа життя на нашій планеті. І сьогодні ви вдихнули нове життя та надію, щоб дати океану шанс на боротьбу», – заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш на засіданні Міжурядової конференції з морського біорізноманіття районів океану за межами національної юрисдикції.

Глава ООН наголосив, що ухвалення угоди, яка готувалася два десятиліття, «демонструє силу мультилатералізму».

«Протидіючи загрозам нашій планеті, що виходять за межі національних кордонів, ви демонструєте, що глобальні загрози заслуговують на глобальні дії», – підкреслив Гутерріш.

Він закликав усі країни світу діяти без зволікання, щоб якнайшвидше підписати та ратифікувати ухвалену угоду.

Океани виробляють більшу частину кисню, яким ми дихаємо, і поглинають вуглекислий газ, що робить їх дедалі важливішими для зменшення викидів вуглецю, які сприяють глобальному потеплінню. Тим не менш, наразі лише 1% величезних океанських просторів охороняється.

Договір про захист біорізноманіття у водах за межами національних кордонів, відомих як відкрите море, що охоплює майже половину земної поверхні, обговорювався більше ніж 20 років, але зусилля неодноразово зупинялися до березня цього року. Саме тоді делегати міжурядової конференції, заснованої Генеральною Асамблеєю ООН, погодили договір, який потім підлягав юридичній перевірці та перекладений шістьма офіційними мовами ООН.

Як випливає з пресрелізу ООН, угода буде відкрита для підписання в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку протягом двох років, починаючи з 20 вересня 2023 року. Документ набуде чинності після ратифікації 60 державами.

Нагадаємо, російські загарбники відмовили представникам Організації Об’єднаних Націй у наданні доступу до районів лівобережної Херсонщини, постраждалих від підриву Каховської гідроелектростанції (ГЕС). Про це заявила гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун, йдеться на сайті організації.Браун закликала Кремль діяти згідно з зобов'язаннями відповідно до міжнародного гуманітарного права.

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Теги: ООН Антоніу Гутерріш Генсек ООН Вашингтон море

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