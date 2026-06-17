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Паливний колапс у Росії: дефіцит бензину охопив майже дві третини регіонів

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Паливний колапс у Росії: дефіцит бензину охопив майже дві третини регіонів
Дефіцит бензину зафіксували у 53 регіонах
фото з відкритих джерел

У більшості регіонів Росії запровадили жорсткі ліміти на бензин

У Російській Федерації стрімко загострюється дефіцит пального. Обмеження на відпуск бензину для приватного транспорту вже запроваджено у 53 регіонах країни (що становить майже дві третини від загальної кількості суб'єктів РФ), а також на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Moscow Times.

Які обмеження запровадили заправки

Паливний дефіцит змусив російські заправні мережі перейти на режим суворої економії:

  • Суворі ліміти: у третині російських регіонів водіям відпускають не більше повного бака або обмежують заправку до 50 літрів бензину в одні руки.
  • Заборона на каністри: найбільші нафтові гіганти РФ, серед яких «Роснефть», «Башнефть» і «ТНК», повністю заборонили продаж бензину в каністри.
  • Окупаційні зони: аналогічні паливні обмеження вже діють у загарбаному Криму, Севастополі, а також на окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Криза дісталася й до серця країни-агресора – мешканці Москви шикуються у величезні черги до заправок, бідкаючись у соцмережах на колапс та порожні заправні станції.

Наслідки ударів українських дронів

Головною причиною масштабного паливного паралічу стали систематичні та результативні удари українських безпілотників по ключових російських нафтопереробних заводах. Кілька великих підприємств у центральних регіонах РФ суттєво скоротили виробництво або повністю зупинили роботу.

Експерти наводять такі критичні для російської економіки цифри:

  • За оцінками аналітиків Energy Intelligence, наразі в Росії простоює майже третина нафтопереробних потужностей – приблизно 2,14 млн барелів на добу.
  • Обсяги переробки нафти в країні впали нижче 4 млн барелів на день.

Аналітики зазначають, що цей обвал став історичним рекордом для російського військово-промислового комплексу – показники переробки нафти скотилися до найнижчого рівня за останній 21 рік.

«Главком» повідомляв, що дефіцит бензину в Росії поширився від Москви до Поволжя: станом на 10 червня з нестачею пального зіткнулися щонайменше 25 регіонів країни. До слова, через удари дронів Росія втратила третину нафтопереробних потужностей – лише у травні безпілотники уразили 16 заводів, серед них вісім із десяти найбільших.

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Теги: бензин росія криза пальне

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