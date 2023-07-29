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В Україні воюють німецькі екстремісти, частина на боці Росії – Welt

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні воюють німецькі екстремісти, частина на боці Росії – Welt
39 осіб залишили Німеччину саме «з наміром брати участь у бойових діях». З них 27 – на російській стороні і 12 на українській
фото: welt.de

За даними МВС Німеччини, йдеться як про правих, так і лівих екстремістів

В Україні по обидва боки фронту воює 61 німецький екстреміст. Йдеться про осіб, «що мають стосунок до екстремізму або політично мотивованих злочинів». Про це повідомляє видання Welt із посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ Німеччини.

Зазначається, що загалом зафіксовано виїзд із ФРН 61 особи, «що має стосунок до екстремізму або політично мотивованих злочинів». 39 осіб залишили Німеччину саме «з наміром брати участь у бойових діях». З них 27 – на російській стороні і 12 на українській. Німецькі правоохоронці мають інформацію, що вони брали участь у бойових діях.

За даними МВС, йдеться як про правих, так і лівих екстремістів.

Видання наголошує, що насправді набагато більша кількість німців бере участь у війні, зокрема певна кількість колишніх німецьких солдатів приєдналися до Іноземного легіону в Україні, але влада відстежує лише пов'язаних із екстремізмом.

Зазначається, що участь у війні не є протизаконною, якщо добровольці вступають до регулярних збройних сил або рівноцінних добровольчих формувань, а не діють, як найманці. 

Триває 521-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби РФ завдала ракетного удару по місту Дніпро двома балістичними ракетами «Іскандер-М». Крім того, ворог завдав 11 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок цього є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура. 

Теги: добровольці влада ворог війна Німеччина

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