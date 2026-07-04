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«40 днів бомбардувань Росії – мало». Російський економіст закликав Зеленського не зупинятися

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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«40 днів бомбардувань Росії – мало». Російський економіст закликав Зеленського не зупинятися
Червень 2026 року став одним із найінтенсивніших місяців далекобійних ударів по нафтовій інфраструктурі Росії
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Україна має втрутитися у вибори до Держдуми, вважає Іноземцев

Російський економіст і публіцист Владислав Іноземцев вважає, що Україна не повинна обмежуватися 40-денною кампанією ударів по території Росії, а має продовжувати її щонайменше до парламентських виборів у РФ, які заплановані на 18-20 вересня. Таку думку він висловив в інтерв'ю «Главкому».

За словами Іноземцева, президент України Володимир Зеленський міг би звернутися безпосередньо до російського суспільства та використати внутрішні проблеми країни-агресора як чинник політичного тиску на Кремль.

«Нещодавно Зеленський заявив, що бомбардуватиме Росію протягом 40 днів, але я вважаю, що не треба обмежуватися 40 днями, а робити це аж до дня голосування», – сказав економіст.

На його думку, українська влада могла б закликати росіян висловити своє ставлення до війни під час голосування.

«На місці Зеленського я звернувся б до росіян і сказав: «У вас є дивний уряд, який напав на нашу країну і веде війну. Ми не знаємо, чи хочете ви цієї війни чи не хочете, це навіть неважливо. Але якщо вам щось не подобається у вашому житті – обстріли, черги за бензином, – ідіть та скажіть на виборах те, що ви думаєте»», – заявив Іноземцев.

Він визнав, що російські вибори не є вільними, однак переконаний: навіть за таких умов масове голосування проти партії влади може стати важливим політичним сигналом.

«Якщо «Єдина Росія» реально отримає 10%, то неможливо буде просто взяти та дописати ще 50%. Усі розумітимуть, що це брехня. І це буде сигнал для всіх – і для простих росіян, і для Кремля, і для регіональних еліт. І це справді може вплинути на Кремль у питанні припинення війни», – вважає економіст.

Зауважимо, що червень 2026 року став одним із найінтенсивніших місяців далекобійних ударів по нафтовій інфраструктурі Росії: під атаки потрапили заводи, нафтобази й термінали від Ільського НПЗ на Кубані до Нижньокамського заводу в Татарстані.

Нагадаємо, ці удари – частина ширшої стратегії, яку міністр цифрової трансформації та оборонних інновацій Михайло Федоров назвав «логістичним локдауном»: Сили оборони системно знищують не лише нафтопереробні потужності, а й логістику, склади та маршрути постачання росіян углиб їхньої території.

25 червня президент Володимир Зеленський оголосив про нову хвилю ударів дронами, покликану протягом 40 днів «примусити» Росію до переговорів. За даними СБУ, президент затвердив 40-денну операцію впливу на державу-агресора саме заради спонукання Кремля до завершення війни. Видання The Economist пояснювало, що цей термін має символічне значення у слов'янській традиції.

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Теги: росія вибори Володимир Зеленський Володимир Іноземцев

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