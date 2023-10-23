Вступ Швеції до НАТО: Ердоган підписав протокол

Ердоган заявив, що Анкара підтримає вступ Швеції до НАТО, якщо Євросоюз докладе зусиль для того, щоб зробити Туреччину повноправним членом ЄС.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган скерував парламенту країни для ратифікації протокол про вступ Швеції до НАТО. Про це йдеться в заяві пресслужби президента Туреччини у соцмережі Х (раніше Twitter).

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«Протокол про вступ Швеції до НАТО був підписаний президентом Реджепом Таїпом Ердоганом 23 жовтня 2023 року і переданий на розгляд Великих національних зборів (парламенту – «Главком») Туреччини», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО. У квітні 2023 року Фінляндія офіційно стала членом Альянсу, проте зі вступом до організації Швеції є певні нюанси. Заявку цієї країни блокували Туреччина та Угорщина.

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До слова, 10 липня Ердоган заявив, що Анкара підтримає вступ Швеції до НАТО, якщо Євросоюз докладе зусиль для того, щоб зробити Туреччину повноправним членом ЄС. До цього турецький президент стверджував, що не може схвалити заявку Швеції на вступ до Альянсу через підтримку країною-кандидатом ворожих для Туреччини терористичних рухів.

РАніше повідомлялося, що Туреччина змінила позицію щодо заявки Швеції до НАТО, щоб повернути західних інвесторів. Можливу причину такої поведінки Анкари розкрито у матеріалі Financial Times.

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