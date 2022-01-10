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    Патріарх Кирило на похороні брата розказав про «замечательный венок от Путина»

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    Російських патріарх у поминальній промові згадав про Путіна - Патріарх Кирило на похороні брата розказав про «замечательный венок от Путина»
    Російських патріарх у поминальній промові згадав про Путіна
    фото скріншот відео

    У мережу потрапило відео відспівування протоїрея Миколи Гундяєва

    На відспівуванні та похоронах свого брата протоїєрея Миколи Гундяєва патріарх Кирило подякував президенту Росії Володимиру Путіну за поминальний вінок і стрічки на ньому. Відповідне відео потрапило в мережу.

    «Я висловлюю свою щиру вдячність президенту російської Федерації Володимиру Володимировичу Путіну за те, що він направив своє співчуття і цей чудовий вінок, прикрашений відповідною стрічкою. І думаю, що співчуття президента, як і співчуття губернатора, як і співчуття великої кількості священнослужителів і вірян нашого народу також є свого роду підбиттям підсумків життя покійного отця Миколи», – зазначив російський патріарх Кирило.

    Нагадаємо, 30 грудня в Петербурзі помер брат російського патріарха Кирила протоієрей Микола Гундяєв. Старший брат патріарха Кирила помер на 82 році життя після тривалої хвороби.

    Як відомо, російський патріарх Кирило час від часу виступає із дивними заявами. Нещодавно він заявив, що бог покарав Патріарха Константинопольського Варфоломія за підтримку «церковного розколу» в Україні.

    Також Кирило відзначив вирішальну роль «Газпрому» і російської енергетичної промисловості в «духовному відродженні Росії після занепаду 1990-х років».

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    Теги: Росія Путін Російська православна церква в Україні хвороби
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    Патріарх Кирило на похороні брата розказав про «замечательный венок от Путина»