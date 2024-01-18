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Переполох у Москві: призупиняли роботу аеропорти, вводився план «Килим»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Переполох у Москві: призупиняли роботу аеропорти, вводився план «Килим»
Аеропорти були закриті на виліт/приліт
фото з відкритих джерел

Що саме стало причиною збою не повідомляється

Сьогодні зранку, 18 січня, у московських аеропортах «Внуково», «Шереметьєво» та ще на двох летовищах в областях РФ  вводився план «Килим», були затримки у відправці та прийнятті рейсів. Про це пише Телеграм-канал Mash.

«План «Килим» оголошений у столичному аеропорту «Внуково», а також на аеродромах у Кубинці (Московської області – «Главком») та Єрмоліні (Калузької області – «Главком»). Вони закриті на виліт/приліт. Літаки перенаправляють до інших авіагаваней. ...«Шереметьєво» також припинив прийняття рейсів», – йдеться у повідомленні.

Що саме стало причиною збою не повідомляється.

За даними сервісу «Яндекс. Розклад», до 12:30 все ще затримано вильоти семи рейсів, включаючи міжнародні перельоти в Душанбе, Ош, Ташкент, Стамбул та Дубай. Посадку щонайменше 12 рейсів перенесено. Скасовано три рейси – з Баку, Бованенково та Тамбова.

Нагадаємо, попередній раз у грудні 2023 року в російських аеропортах Внуково та Домодєдово та Жуковський введено план «Килим».

Теги: росія аеропорт

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