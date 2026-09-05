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Axios: Адміністрація Трампа розробляє післявоєнну стратегію для стримування Ірану

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Axios: Адміністрація Трампа розробляє післявоєнну стратегію для стримування Ірану
Адміністрація Трампа готує план для Близького Сходу
фото: The White house/Facebook

Крім того, США хочуть нормалізувати відносини між Ізраїлем та його сусідами

Адміністрація Дональда Трампа розробляє нову післявоєнну стратегію, покликану визначити підхід США на Ближньому Сході після закінчення війни з Іраном та на останні два роки його президентського терміну. Про це пише «Главком» із посиланням на Axios.

За даними видання, план перебуває на ранній стадії розробки, а на його остаточне формування знадобиться ще кілька тижнів.

Над проєктом працюють як високопоставлені політичні радники, так і спеціалісти різних ведомств США. Ідея полягає в тому, щоб зв'язати в єдину систему ключові процеси в регіоні та створити регіональне об'єднання після війни, хоча готовність усіх союзників США підтримати цей задум поки залишається невідомою.

Стратегія включає три основні напрями:

  • формування блоку союзників США для стримування Ірану, де Вашингтон виступатиме гарантом;
  • забезпечення наступного етапу плану Трампа щодо Гази, досягнення безпекової угоди між Ізраїлем та Сирією, а також реалізація угоди між Ізраїлем і Ліваном;
  • розвиток «Авраамських угод» та досягнення угоди про нормалізацію відносин між Саудівською Аравією та Ізраїлем.

Раніше іранські збройні сили заявили про початок серії ракетних і безпілотних ударів по американських військових об'єктах у країнах регіону після нової хвилі атак США по території Ірану. 

Ісламська революційна гвардія Ірану заявила, що операція стала відповіддю на останні американські удари по Ірану, зокрема по цілях у південних районах країни. За твердженням КВІР, іранські ракети та безпілотники почали атакувати американські бази й об'єкти по всьому регіону.

Нагадаємо, напередодні Іран уже завдав ударів по американських військових об'єктах у Йорданії після атаки США на острів Ларак. Reuters повідомляв, що це стало першим прямим обміном ударами між Вашингтоном і Тегераном після тривалої паузи.

Теги: США Ізраїль Іран

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