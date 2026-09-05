Axios: Адміністрація Трампа розробляє післявоєнну стратегію для стримування Ірану
Крім того, США хочуть нормалізувати відносини між Ізраїлем та його сусідами
Адміністрація Дональда Трампа розробляє нову післявоєнну стратегію, покликану визначити підхід США на Ближньому Сході після закінчення війни з Іраном та на останні два роки його президентського терміну. Про це пише «Главком» із посиланням на Axios.
За даними видання, план перебуває на ранній стадії розробки, а на його остаточне формування знадобиться ще кілька тижнів.
Над проєктом працюють як високопоставлені політичні радники, так і спеціалісти різних ведомств США. Ідея полягає в тому, щоб зв'язати в єдину систему ключові процеси в регіоні та створити регіональне об'єднання після війни, хоча готовність усіх союзників США підтримати цей задум поки залишається невідомою.
Стратегія включає три основні напрями:
- формування блоку союзників США для стримування Ірану, де Вашингтон виступатиме гарантом;
- забезпечення наступного етапу плану Трампа щодо Гази, досягнення безпекової угоди між Ізраїлем та Сирією, а також реалізація угоди між Ізраїлем і Ліваном;
- розвиток «Авраамських угод» та досягнення угоди про нормалізацію відносин між Саудівською Аравією та Ізраїлем.
Раніше іранські збройні сили заявили про початок серії ракетних і безпілотних ударів по американських військових об'єктах у країнах регіону після нової хвилі атак США по території Ірану.
Ісламська революційна гвардія Ірану заявила, що операція стала відповіддю на останні американські удари по Ірану, зокрема по цілях у південних районах країни. За твердженням КВІР, іранські ракети та безпілотники почали атакувати американські бази й об'єкти по всьому регіону.
Нагадаємо, напередодні Іран уже завдав ударів по американських військових об'єктах у Йорданії після атаки США на острів Ларак. Reuters повідомляв, що це стало першим прямим обміном ударами між Вашингтоном і Тегераном після тривалої паузи.
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