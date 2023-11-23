Південна Корея призупинила участь у військовому договорі з КНДР: яка причина

Пакт між країнами, відомий як Всеосяжна військова угода, спрямований на деескалацію напруженості між ними, був підписаний на саміті 2018 року

У середу Південна Корея зупинила виконання частини військової угоди з Північною Кореєю, що була укладена у 2018 році. Про це повідомляє Reuters.

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Пакт між країнами, відомий як Всеосяжна військова угода, спрямований на деескалацію напруженості між ними, був підписаний на саміті 2018 року. Однак КНДР порушила домовленності, через що Південна Корея заявила про посилення спостереження на кордоні.

У відповідь на це, міністерство оборони Північної Кореї оголосило про намір відновити всі військові заходи, які були призупинені в рамках угоди.

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«Ми розгорнемо посилені збройні сили та нову військову техніку поблизу демаркаційної лінії. Південна Корея нестиме повну відповідальність, якщо між Північчю та Півднем станеться безповоротне зіткнення», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Північна Корея заявила про успішний запуск балістичної ракети із супутником-шпигуном на борту.

Кім Чен Ин особисто спостерігав за цим запуском. Північна Корея також оголосила про плани космічного агентства надсилати декілька інших супутників-шпигунів для подальшого спостереження за Південною Кореєю та іншими регіонами.

Адміністрація Сполучених Штатів засудила режим Північної Кореї, який здійснив у вівторок запуск космічного ракетоносія, що дозволило йому просунутися в розробці балістичних технологій.