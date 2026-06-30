Президент Сербії розповів, коли можуть відбутися дострокові вибори

Вучич: У нас скоро відбудуться вибори, і коли я кажу скоро, я маю на увазі наступні три-чотири місяці

Александар Вучич зазначив, що піде у відставку з посади президента перед голосуванням

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що дострокові загальні вибори в країні відбудуться протягом наступних трьох-чотирьох місяців. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Сербський лідер також повторив свій намір піти у відставку з посади президента за кілька тижнів перед голосуванням, зазначивши, що це може статися в будь-який час у липні, серпні чи вересні. Згідно із законодавством, після його офіційного відходу президентські вибори мають бути проведені протягом наступних 90 днів, хоча чергові вибори планувалися лише на наступний рік.

Цей крок широко розглядається як політичний маневр, який дозволить Вучичу обійняти посаду прем'єр-міністра, що формально є найвпливовішою посадою в країні. Наразі Вучич відбуває свій другий президентський термін, і йому законодавчо заборонено балотуватися знову. Сам він додав, що ще не вирішив остаточно, чи претендуватиме на посаду глави уряду, якщо його Сербська прогресивна партія (СПР) здобуде перемогу на майбутніх парламентських виборах.

Нагадаємо, президент Сербії Александар Вучич після протесту в Славії заявив, що термін його повноважень незабаром закінчиться і він може піти у відставку.

Раніше поліція Белграда застосувала сльозогінний газ і світлозвукові гранати проти десятків тисяч антиурядових демонстрантів, які вимагають відставки президента Александара Вучича та дострокових виборів.

Як повідомлялося, протест переріс в загальнонаціональну кампанію: студенти й громадяни вимагають дострокових парламентських виборів, верховенства права та відповідальності за напади на демонстрантів і журналістів. Спеціальний доповідач ООН з прав людини зазначив, що ситуація в країні погіршилася з часу його квітневого візиту 2025 року – зокрема через те, що поліція прикриває замаскованих нападників на протестувальників.