Половина міст Китаю йде під землю: у чому причина

67 мільйонів людей живуть на територіях, що швидко просідають під землю

Шанхай опустився більш ніж на 3 метри за минуле століття

Майже половина великих міст Китаю тоне через видобуток води та зростаючу вагу будівель, повідомляє ВВС. Деякі міста швидко просідають, причому в кожному шостому з них темпи просідання перевищують 10 мм на рік.

Швидка урбанізація Китаю в останні десятиліття означає, що для задоволення потреб людей тепер видобувається набагато більше води, кажуть науковці.

У прибережних містах це просідання загрожує мільйонам людей затопленням через підвищення рівня моря.

Китай має довгу історію боротьби з просіданням ґрунту: і Шанхай, і Тяньцзінь показали ознаки просідання ще в 1920-х роках. Шанхай опустився більш ніж на 3 метри за минуле століття.

Регіони, які найбільше страждають від просідання грунту графіка: ВВС

У більш сучасний час в країні спостерігаються широкомасштабні ознаки просідання ґрунту в багатьох містах, які швидко зростали протягом останніх десятиліть.

Щоб зрозуміти масштаб проблеми, команда дослідників з кількох китайських університетів вивчила 82 міста, в тому числі всі з населенням понад 2 мільйони. Вони використовували дані супутників Sentinel-1 для вимірювання вертикальних рухів землі по всій країні.

Розглядаючи період з 2015 по 2022 рік, команді вдалося з'ясувати, що 45% міських територій просідають більш ніж на 3 мм на рік. Близько 16% міської землі опускається швидше, ніж на 10 мм на рік, що вчені називають швидким опусканням.

Іншими словами, це означає, що 67 мільйонів людей живуть на територіях, що швидко просідають.

На масштаб занепаду впливає низка факторів, включаючи геологію і вагу будівель. Але головним елементом, на думку авторів, є втрата ґрунтових вод. Це, по суті, означає видобуток води під містами або поблизу них для використання місцевим населенням.

Це вже спостерігається в кількох великих містах по всьому світу, включаючи Х'юстон, Мехіко і Делі.

Автори дослідження кажуть, що великою загрозою в майбутньому є схильність міського населення до повеней, спричинених поєднанням просідання ґрунту та підвищенням рівня моря, викликаного зміною клімату.