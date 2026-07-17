Україна офіційно взяла на озброєння новий дрон-перехоплювач

«Циклоп» уже довів ефективність на фронті: він здатний збивати Shahed, а його модифікація знищила понад сотню повітряних цілей

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах безпілотний авіаційний комплекс «Циклоп». Новий український дрон-перехоплювач призначений для знищення повітряних і наземних цілей противника. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство оборони.

У відомстві зазначили, що «Циклоп» створили українські розробники, які спеціалізуються на виробництві озброєння для сучасної війни. Попри офіційне прийняття на озброєння, різні модифікації комплексу вже кілька років застосовуються українськими військовими на фронті.

Комплекс має кілька версій для виконання різних бойових завдань. Одні модифікації призначені для ураження наземних цілей та повітряних об'єктів, які рухаються на невеликій висоті, інші – здатні ефективно перехоплювати швидкісні ударні безпілотники, зокрема Shahed.

За інформацією Міноборони, безпілотник має розмах крил трохи більше одного метра та може перебувати у повітрі майже півтори години. Він підіймається на висоту, недосяжну для більшості російських розвідувальних і ударних дронів, а його дальності вистачає для прикриття будь-якого обласного центру України від повітряних атак.

У міністерстві також наголосили, що завдяки компактним розмірам і високій швидкості «Циклоп» є складною ціллю для російських засобів ураження.

Особливо ефективною виявилася модифікація «Циклоп V2». За даними Міноборони, вона вже знищила понад 100 повітряних цілей, серед яких безпілотники «Гербера», Zala, «Орлан», Supercam, «Ланцет» та «Молнія». Крім того, саме «Циклоп» уперше збив російський безпілотник типу Shahed над територією Курської області РФ.

Нагадаємо, у першому півріччі 2026 року Міністерство оборони України законтрактувало безпілотники для Сил оборони на 333,6 млрд грн. Це вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільшу частку закупівель становили FPV-дрони. Закупівлі здійснювалися, зокрема, через державний маркетплейс DOT-Chain Defence, який дозволяє бойовим підрозділам самостійно обирати необхідні безпілотники, тоді як Агенція оборонних закупівель забезпечує укладання контрактів, оплату та логістику. За даними Міноборони, середній термін постачання дронів через маркетплейс становить дев'ять днів.