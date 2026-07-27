Банер із субмариною замість кораблів: як пройшов головний військово-морський парад РФ (фото, відео)

Путіну показали банер з субмариною замість флоту

Росія цього року відзначила День Військово-морського флоту без головного символу свята – бойових кораблів. Замість традиційного параду у Санкт-Петербурзі російський диктатор Володимир Путін спостерігав за великим банером із зображенням підводного човна, пише «Главком».

фото: Getty Images

Офіційно причини скасування головного військово-морського параду не пояснювали. Водночас російські ЗМІ пов'язують це із загрозою ударів українських безпілотників.

За інформацією Express, рішення пов'язане з безпековими ризиками після ударів України по Кронштадту – базі Балтійського флоту РФ.

Ще кілька років тому Кремль демонстрував військово-морську міць парадами десятків бойових кораблів. Тепер же флот довелося замінити друкованим зображенням.

День військово-морського флоту – це національне свято в Росії, яке відзначається в останні вихідні липня. З 2017 до 2024 року в цей день проводився головний військово-морський парад у Балтійському морі біля берегів Санкт-Петербурга. У його рамках президент Путін проводив огляд військових кораблів, на якому були присутні кораблі інших флотів Росії. Історично на параді також були присутні кораблі та представники інших країн.

До слова, у липні українські Сили оборони уразили портову нафтову інфраструктуру поблизу Санкт-Петербурга, а також військовий об'єкт у Кронштадті, де базуються кораблі Балтійського флоту РФ.